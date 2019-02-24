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孫女「半臉毀容」被囚禁2週！　阿嬤趕到搶救...渣男下跪：不要告訴我媽

記者楊蕎綺／綜合報導

女星賴芊予日前透露，自己曾碰過恐怖情人，差點命喪對方手下。那位前男友外形纖瘦、講話溫柔斯文，但在交往之後才發現對方「不對勁」，常會因為小事大發雷霆，動手後卻又哭著求原諒，最後不僅讓她半邊臉毀容，更將她軟禁在家，讓她身心靈都嚴重受創。

賴芊予曾被恐怖情人打到半邊毀容。（圖／翻攝自賴芊予臉書）

▲賴芊予原本以為男友個性斯文溫柔，沒想到是有暴力傾向的恐怖情人。（圖／翻攝自賴芊予臉書）

賴芊予會發現男友有暴力傾向，是某一次在對方家只是不小心打翻奶茶，結果對方當場抓狂，把家裡杯子全摔了，也砸壞部分家具，她心生恐懼提出分手，但男生在她提分手後沒幾天，竟然開了她的家門、在裡面等她回來，還淡淡地說：「妳回來啦。」

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賴芊予趕男友出門：「我們不是分手了嗎！你出去。」結果對方又暴怒，還抽出一把刀說：「妳現在要跟我分手是不是，好啊，那要死一起死。」接著開始亂揮刀、砍衣櫥家具，她怕對方真的動手傷害自己，趕忙改口安撫「我們沒有分手」，男友情緒才緩和下來。

賴芊予曾被恐怖情人打到半邊毀容。（圖／翻攝自Youtube／新聞挖挖哇！）

▲賴芊予被打到半邊毀容。（圖／翻攝自Youtube／新聞挖挖哇！）

隔天賴芊予馬上將房間門鎖換了，沒想到隔不到一個月，男友竟又自己偷偷打了她家鑰匙進屋，她質問：「你怎麼會有鑰匙？」結果對方回：「因為我愛妳啊。」她雖然害怕，但不敢再提分手，心想要慢慢疏遠，後來男友偷看她的LINE訊息，發現有其他男生跟她示好，「他突然又變神經病。」

男友暴怒，一隻手把賴芊予雙手反壓，一隻手推她的頭去撞牆，造成她鼻樑撞歪、眼球出血，額頭也流血，接著更把她悶在棉被裡掐住，讓她差點窒息，她拚最後一口氣警告：「如果你殺了我，我全家人都不會放過你。」對方聽了才放手，然後又哭著跪下：「寶貝對不起，我不知道我剛剛怎麼了……我幫妳擦藥，妳不要生氣好不好。」

後來男友說：「我一定會把妳照顧到好。」但嘴上是要照顧她，實際上就是把她囚禁在家，因為她的家門從外面上鎖，裡面就無法開門。將近兩個禮拜都沒有人發現她被軟禁，當時她才20歲出頭，照鏡子看半邊毀容的自己情緒崩潰，決定要和男方同歸於盡。

賴芊予曾被恐怖情人打到半邊毀容。（圖／翻攝自Youtube／新聞挖挖哇！）

▲賴芊予回想起自己被男友毆打軟禁的過去，情緒仍激動。（圖／翻攝自Youtube／新聞挖挖哇！）

當時賴芊予的手機被拿走，剩電腦有LINE可以對外聯繫，但她那時精神狀態也不佳，準備簽約進演藝圈了卻毀容，所以並沒有跟家人聯絡，一心只想跟男友同歸於盡，只跟閨蜜說遺書跟存摺印章放哪裡。幸好閨蜜緊急聯絡賴芊予家人，她的哥哥、阿嬤、姑姑趕到現場，她形容那時一聽到開門聲，以為是男友回來，結果看到門一開是家人，她忍不住暴哭：「我真的以為我要走了。」阿嬤安慰她「不要怕，我們陪妳一起等。」

賴芊予曾被恐怖情人打到半邊毀容。（圖／翻攝自Youtube／新聞挖挖哇！）

▲賴芊予男友發現賴家人到場，下跪求情第一句話竟是「拜託不要告訴我媽」。（圖／翻攝自Youtube／新聞挖挖哇！）

男友回來後看到賴芊予家人都在，當場下跪求情：「拜託不要告訴我媽媽，我媽媽禁不起這種打擊。」後來她還是有跟對方媽媽說自己被毆打一事，沒想到男友媽媽竟用訊息回說：「妳不要再騷擾我兒子，我兒子沒有欠妳，妳不要想跟我們家騙錢！」讓她看了傻眼又無奈。

▼約59:00處。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字

賴芊予, 家暴, 男友

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