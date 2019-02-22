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穿新鞋磨皮「叫救護車」！　護理師火大「機會教育」：我不像醫生善良

記者楊蕎綺／綜合報導

台灣救護車隨叩隨到，而且還不能拒絕病患，因此造成部分人當成小黃濫用，在急診室擔任護理師的賴奕安日前就分享一親身案例，一位年輕女生叫救護車送急診，就只是因為穿了新鞋子「磨破皮」！

病患穿新鞋磨破皮就叫救護車。（圖／翻攝自Youtube／醫師好辣）

▲▼病患只是因為腳磨破皮就叫救護車，讓護理師很火大。（圖／翻攝自Youtube／醫師好辣）

病患穿新鞋磨破皮就叫救護車。（圖／翻攝自Youtube／醫師好辣）

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賴奕安在節目上透露，曾碰過救護人員推著輪椅下救護車，患者是一位年輕女生，坐在輪椅上表情非常痛苦，檢傷問哪裡不舒服，她說自己穿了新鞋走路，結果腳磨破皮流血，痛到沒辦法走路，所以叫救護車，檢傷聽了傻眼，但都掛了號，還是把病患推進診間看診，也做例行性檢查，還讓她照X光、幫打破傷風跟換藥。

救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包（圖／示意圖／本報資料照）

▲救護車竟被當成小黃濫用。（示意圖／本報資料照）

賴奕安氣到直言：「我真的沒辦法像醫生一樣善良！」於是趁換藥的時候「機會教育」對方：「妳為什麼要因為一點小破皮就叫救護車？如果妳因為這一點小破皮坐救護車，另外一位更需要的病患，就會拖延到黃金救援時間！」結果對方竟繼續跳針回她：「可是我真的沒辦法走路。」甚至問護理師：「那我這個新鞋要怎麼辦？我應該要拿去退貨還是換尺寸？」態度讓賴奕安忍不住大翻白眼：「真的講不通！」

▼約16:27處。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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