女兒點頭：你今天比BTS帥！　王仁甫小巨蛋「倍速舞」帥翻

記者關韶文／台北報導

5566登上台北小巨蛋，王仁甫為了滿足女兒的願望，苦練BTS舞蹈登上小巨蛋。演唱會結束後，王仁甫終於獲得女兒肯定，女兒告訴他一句話，「你今天比BTS帥！」讓王仁甫感動好久。

▲▼王仁甫苦練BTS舞蹈。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

演唱會上，王仁甫帥氣喊話，「但是在我的生命當中，有一個人她不是非常支持我，她總是懷疑我、鄙視我。」接著場後VCR播放過去被女兒樂樂吐槽的對話，表示今天要來雪恥，苦練BTS《IDOL》，動作相當精準，讓全場尖叫連連！

▲▼5566舉辦演唱慶功宴。（圖／記者張一中攝）

為了證明自己在女兒的心中沒有比BTS差，王仁甫帶領全場一起大唱「OH~OH!WOO~OHOH」，賣命跟著音樂熱舞，動作全在拍子上，甚至挑戰「2倍速」讓全場歌迷尖叫連連，雖然結束後氣喘噓噓，但王仁甫仍成功掀起演唱會高潮。

會後慶功宴時，王仁甫回憶練舞時的辛苦，「其實記舞很快，但是要跟上很累，本來一開始排完是正常的版本，但正常跳就沒有點。後來加入兩倍速，殊不知就是夢魘的開始，跳到最後快往生了！」5566演唱會成功畫下圓滿句點，海外場次已經在洽談中，至於未來會不會回到高雄巨蛋加場，就要看歌迷努力了。