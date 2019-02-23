ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／5566第4位團員出現了！　合唱神曲《無所謂》有洋蔥

記者關韶文／台北報導

56不能亡！亞洲天團5566在台北小巨蛋開唱，由於演唱會刻意幽默分成三段，每一段壓軸都是同一首神曲《我難過》，讓5566笑說自己破紀錄連開「3場小巨蛋」，最後一次壓軸《我難過》時，5566出現了大家期待的第四位團員，讓全場歌迷尖叫連連！

▲▼5566小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲5566在小巨蛋舉辦演唱會。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

亞洲天團5566大勢回歸站上台北小巨蛋，舉行「Since 5566 台北小巨蛋演唱會」 ，重現當年傳奇天團的偶像風采，演唱會斥資千萬打造，四套演唱華服加上巨型5566霓虹燈高掛舞台，全場360度環繞跑道加上6台升降，讓看臺區的歌迷隨時都能驚喜近距離看到偶像的演出，雖然王仁甫一度正面摔倒著地，但仍敬業演出到最後。

演唱會尾聲，三人齊聚感性的感謝歌迷這麼多年的支持，《一光年》、《For You》、《守候》一連三首都是第一張專輯的回憶，也象徵著5566記得最早的初衷，要跟歌迷好好的感謝，同時歡迎5566的另外一位隱藏團員小刀！

孫協志歡迎小刀，「當年小刀算是很拚命，我們裡面安排他翻身的動作，為了我們在節目上空翻，脊椎就裂開。」許孟哲接著說，，「有一次在新加坡，我們還推著輪椅送他回休息室。」

▲▼5566,小刀。（圖／華貴娛樂提供）

▲▼小刀合體5566，成演唱會最大驚喜。（圖／華貴娛樂提供）

▲▼5566,小刀。（圖／華貴娛樂提供）

小刀再次現身合體，團員們不斷拱他獨秀舞蹈，又不忘小整他引來全場笑聲不斷，不過對歌迷來說，小刀的合體是最棒的禮物了，四人一起熱唱《無所謂》帶來整場演唱會的最高潮，最終神曲《我難過》三度登場，這次卻是真的要為演唱會畫下句點了，四人選擇了最初的版本，要跟全場萬名歌迷留下最美的回憶。

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

推薦閱讀

聽到孫盛希「找他合唱」　傻眼：路上帥哥很多！

Erika低潮：懷疑自己不適合當歌手！　「吐露內心」有洋蔥

容祖兒出道20年了！　歌詞道盡「磨練夢想之路」心聲

季芹：王仁甫睡前在床上晃！　棉被裡「做這事」害羞笑了

網瘋傳「王力宏7張比對圖」抓交替！　控凱蒂佩芮抄襲

快訊／慢慢說「空中摔落」巨響！　急送醫：肋骨斷2根

吳汶芳葡萄牙爽玩14天　「小資絕招」機加酒只要6萬！

「和她吵架」怎麼辦？　陳乃榮神解：一吻就忘了！

周興哲花百萬「新身份曝光」　拉近一看⋯旁是混血辣模！

蔡依林胸前只包1塊布！一轉正面「掉出超兇北半球」辣翻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡依林胸前只包1塊布！一轉正面「掉出超兇北半球」辣翻

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網驚：差點認不出

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

跳一半突扯下背心！《黑澀會》斯亞「半球走光」　羅志祥急喊卡

快訊／王仁甫繞場「臉部朝地重摔」　險掉小巨蛋舞台！

子瑜黑髮不見了！　近照曝光…「染成這髮色」美翻

80歲老伯搭捷運「博愛座全滿」！　他掃一眼「路人反應」笑了：最美風景

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

金在奐驚喜同框「台灣偶像劇男神」　粉喊：小時候偶像跟現在偶像！

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

5566, 王仁甫, 孫協志, 小刀

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張家慧帶3歲兒長征美國1600公里　逢加州豪雨「山路驚魂」
  2. 快訊／5566第4位團員出現了！　合唱神曲《無所謂》有洋蔥
  3. 宋慧喬知道離婚謠言後首度露面！雙手捧臉露齒笑開了
  4. 旺福樂團肚皮曝團有黑暗面　主唱Mami驚：小民害的
  5. 陽副總終於親到了！禾浩辰浪漫KISS安心亞「先充血」
  6. 澎恰恰貸款拍4部電影賠慘　苦笑：為了得到那匹馬
  7. 劉以豪拍賣喊出新高價　送出7年「貼身物品」粉絲嗨爆！
  8. 隋棠機場穿「露背裝」！脫外套轉身畫面曝光　網目擊本人超震驚
  9. 孟美岐「演唱會穿鞋」網哭了！　忍腳傷2個月…登台瞬間炸紫海
  10. 老爸迷《七龍珠》35年　帶兒子上街COSPLAY應援扮悟空

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366