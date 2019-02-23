快訊／5566第4位團員出現了！　合唱神曲《無所謂》有洋蔥

記者關韶文／台北報導

56不能亡！亞洲天團5566在台北小巨蛋開唱，由於演唱會刻意幽默分成三段，每一段壓軸都是同一首神曲《我難過》，讓5566笑說自己破紀錄連開「3場小巨蛋」，最後一次壓軸《我難過》時，5566出現了大家期待的第四位團員，讓全場歌迷尖叫連連！

▲5566在小巨蛋舉辦演唱會。（圖／記者張一中攝）

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亞洲天團5566大勢回歸站上台北小巨蛋，舉行「Since 5566 台北小巨蛋演唱會」 ，重現當年傳奇天團的偶像風采，演唱會斥資千萬打造，四套演唱華服加上巨型5566霓虹燈高掛舞台，全場360度環繞跑道加上6台升降，讓看臺區的歌迷隨時都能驚喜近距離看到偶像的演出，雖然王仁甫一度正面摔倒著地，但仍敬業演出到最後。

演唱會尾聲，三人齊聚感性的感謝歌迷這麼多年的支持，《一光年》、《For You》、《守候》一連三首都是第一張專輯的回憶，也象徵著5566記得最早的初衷，要跟歌迷好好的感謝，同時歡迎5566的另外一位隱藏團員小刀！

孫協志歡迎小刀，「當年小刀算是很拚命，我們裡面安排他翻身的動作，為了我們在節目上空翻，脊椎就裂開。」許孟哲接著說，，「有一次在新加坡，我們還推著輪椅送他回休息室。」

▲▼小刀合體5566，成演唱會最大驚喜。（圖／華貴娛樂提供）

小刀再次現身合體，團員們不斷拱他獨秀舞蹈，又不忘小整他引來全場笑聲不斷，不過對歌迷來說，小刀的合體是最棒的禮物了，四人一起熱唱《無所謂》帶來整場演唱會的最高潮，最終神曲《我難過》三度登場，這次卻是真的要為演唱會畫下句點了，四人選擇了最初的版本，要跟全場萬名歌迷留下最美的回憶。