爸爸被電鋸鋸腳見骨！　茵聲大哭崩潰…卡詞2hr「導演暴怒開罵」

娛樂中心／綜合報導

鄭茵聲是「這群人」的成員之一，最近跨足娛樂圈，在主持、唱片、戲劇都有涉略，近年在電視劇的自然演技獲得好評。近來她在電影《一吻定情》飾演林允閨蜜，卻卡詞長達2小時，當場被導演陳玉珊大罵，當場崩潰爆哭。

據《蘋果日報》報導，茵聲在片中有一場主持婚禮的橋段，台詞就有1頁多，導演陳玉珊在她背完後又加了新內容，導致她整個亂掉，台詞怎樣都連不起來，就這樣全劇組被她卡了2小時，加上剛得知爸爸因為腳被電鋸割到見骨住院3天，更是心神不寧，陳玉珊當場開罵，事後想起這段讓她再度潰堤爆哭。

▲茵聲爸爸受傷。（圖／翻攝自茵聲臉書）



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偶像劇《惡作劇之吻》廣受觀眾喜愛，讓男女主角林依晨、鄭元暢爆紅，是很多人心中經典。日前導演陳玉珊宣布將拍攝電影版《一吻定情》，找來王大陸擔任男主角，而女主角則是大陸女星林允，編劇則是《我的少女時代》的編劇曾詠婷，鄭茵聲也尬上一角，黃金陣容備受外界期待。

展榮、展瑞和茵聲因另外成立「三個人」團體，發行單曲、拍雜誌封面等，鮮少出現在近期「這群人」的影片中，引發外界質疑3人將退團單飛。展榮展瑞在FB發文首度給出答案：「老實說很多事情不讓自己跨出去，是不會進步的。」兄弟倆也表示畢竟30歲了，要思考的事比以前還要多，兩人也已經長大了。

▲茵聲最近拍《一吻定情》。（圖／翻攝自茵聲臉書）



而對於退團傳聞，展榮、展瑞也直接給出說明：「希望大家不要誤會，我沒有想過要散還是離開。」更表示「這群人」的初衷沒有變，團員的感情也沒變，兩人透露：「變的只是不同階段的我們，必須適應不同階段的相處、選擇，我們也有了更多的責任。」