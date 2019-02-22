周迅爆演出《鹿鼎記》秒登熱搜！　網嗨翻：又能看到教科書演技

記者田暐瑋／綜合報導

女星周迅向來靠著精湛、內斂的演技收服人心，是史上第一位獲得台灣金馬獎、香港電影金像獎、中國電影金雞獎三金后冠的大滿貫演員，近日傳出她確定演出電影《鹿鼎記》，但角色尚未公布，讓粉絲相當期待她再度發揮教科書演技。

香港導演彭浩翔 日前在活動中透露，正在進行新片《鹿鼎記》的選角，且影后周迅已經確定出演，預計今年中正式開機，2021年上映，稱這部片是他有史以來寫過最好的劇本，資金約是4至5億人民幣（約16億至20億台幣），可說是相當大成本的電影。

▲鹿鼎記。（圖／翻攝自微博）



請繼續往下閱讀...

周迅在《如懿傳》中的演出堪稱是教科書級演技，受邀接受《時尚芭莎》專訪時，導演陳可辛提起前陣子很多人在討論她的外貌，非常心疼她，更傳了簡訊安慰，想藉此機會替對方打氣。周迅也首度吐露心聲，表示前幾年開始意識到外貌有變老的趨勢，她更坦言：「其實開始我是很難過的！」一時之間無法面對衰老這件事。

周迅表示自己在拍完《明月幾時有》到《如懿傳》之間，有好幾年深陷變老的焦慮，她也無奈地說：「拍出來的鏡頭又被人說胖和皺紋。」而對於變老的恐懼，導致她天天起床就開始大哭，無法面對年紀帶來的變化，後來她才看開變得坦然，並認為：「你可以鄙視某個人的人品，但鄙視衰老是不客觀的。」

▲《如懿傳》。（圖／如懿傳微博）