當媽最痛！林采緹生完7個月「身體這變化」讓她崩潰　網同感：真的沒救

記者田暐瑋／綜合報導

「蛇姬」林采緹2018年7月產下兒子，臨盆前卻爆出老公胡睿兒夜店撿屍風波，胡睿兒確定被判刑後，她反應相當冷靜。日前她透露產後的身體變化，原本堅挺的胸部整個鬆弛下垂，讓她超級崩潰，形容就像是「戳破的水球」，回不到過去美麗的胸型。

林采緹20日在IG分享產後生活，透露退奶後上胸肉整個不見，雖然罩杯依舊是F，卻是從飽滿F變成乾扁F，「感覺真的很不爽！」她解釋有母乳時會漲奶，胸部就被撐得很大，餵母乳時奶水又被吸出，胸部就會消下去，就這樣不斷重複漲奶縮奶，導致胸部彈性疲乏，變得鬆弛下垂。

▲林采緹（圖／翻攝自林采緹IG）



請繼續往下閱讀...

另外也有同樣經驗的網友感同身受，甚至形容像是「戳破的水球」，直言「真的沒救」，林采緹笑說：「形容得完全正確！」不少男網友才明白女人為了孩子犧牲多大，「這就是爲人母的偉大之處」、「對女人來說真的是挺困擾的問題」、「辛苦了」。

自從胡睿兒爆發撿屍風波後，林采緹鮮少在社群網站上PO出一家合照，大多是自己獨照或是和兒子的合照，反而是胡睿兒一反過去低調作風，三天兩頭就曬出全家福，甚至還會偷拍老婆美照，不吝嗇表達對林采緹的愛意，展現十足好爸爸好老公的模樣。

▲林采緹（圖／翻攝自林采緹IG）