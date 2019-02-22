BY2變臉真相曝光！　應徵工作人員「必備這技能」…網秒懂笑了

記者田暐瑋／綜合報導

雙胞胎女子團體妹妹Yumi（白煒玲）和姐姐Miko（白煒芬）學生時期出道，從可愛女孩漸漸蛻變為性感女神，多次被質疑整型。近日她們即將推出新專輯，工作室也大動作應徵新工作人員，但其中一項技能是「會修圖者優先錄取」，引起網友笑虧：「到底有多重視修圖啊？」

BY2的宣傳照向來精美，讓兩人呈現出來的模樣都像極了洋娃娃，工作室在1月底PO出徵人訊息，主要要找的有媒體宣傳執行和修片修圖專員，最引起注目的就是修圖專員的任職資格，上面寫道除了要具有一定的審美觀外，還特別強調「會修圖優先錄取」。

▲BY2。（圖／翻攝自微博）



請繼續往下閱讀...

這項條件引起不少網友討論，「難怪BY2的照片都美得超犯規」、「對修圖有超乎想像的堅持」、「修圖人員原來這麼重要」；相較於BY2剛出道時的清純無修圖宣傳照，現在的照片看起來非常精美細緻，每個細節都要求完美，也全都是歸功於修圖人員的辛勞。

BY2完妝後艷麗性感，卻也因為化妝技術太強大，總被質疑是拜整型之賜，妹妹Yum曾公開姊妹倆的素顏照，只見兩人沒畫眼線雖然少了點魅惑氣息，卻多了份清純氣質，圓滾滾大眼和高挺鼻樑赤裸裸全都露，五官甜美又自然，以實際行動破解整型之說，模樣回到2010年她們推出專輯《成人禮》的時候。

▲BY2工作人員條件。（圖／翻攝自微博）



公開素顏後，令許多網友驚呼不已，大讚BY2素顏超級正，更有人直言：「這證明了真的是化妝技術，素顏就真的沒變了。」也有人認為她們素顏比完妝後還美，建議兩人未來可以化淡妝，反而更有鄰家女孩氣息。