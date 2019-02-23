變態導演「逼舔手指」逞獸慾！　《黑澀會》玉兔照做崩潰大哭

記者田暐瑋／綜合報導

演藝圈存在各種「潛規則」，許多惡狼藉此欺騙單純少女。《黑澀會美眉》出身的玉兔曾一度回本行當起護理師，後來決定回到演藝圈試鏡，卻遇上導演「潛規則」，把她帶到房間內單獨相處調情，甚至要求「舔手指」得逞，讓她自覺受辱崩潰大哭。

玉兔在《小明星大跟班》透露，從《黑澀會》畢業後當了一陣子護理師，之後才又回到演藝圈，當時面臨轉型的她，四處試鏡爭取機會，卻碰上了變態導演，先是把工作人員都趕出去，獨留她在房間裡，接著竟說：「好，你現在要勾引我，你現在要摸我！」

▲玉兔被潛規則。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



請繼續往下閱讀...

當下玉兔覺得怪怪的，但因為經驗不足，沒有警覺性，導演接著又說：「你現在舔我手指頭！」面臨這種詭異狀況，她不知道怎麼辦，最後還是照做，結束後打給朋友講剛剛的狀況，才真正恍悟自己是被佔了便宜，她覺得被羞辱，瞬間崩潰大哭。

不只如此，玉兔還在《黑澀會》時期也碰過潛規則，當時一位雜誌男編輯以幫她介紹工作為由約吃飯，飯局途中對方有意無意暗示「演藝圈用潛規則上位」很正常，結束後對方藉口要送雜誌，邀她一起到地下室，她當年傻楞楞就跟著去，對方竟把手放在她胸前，還摸她身體大讚：「你身材很好耶。」之後甚至還傳訊息告訴她：「剛剛跟你聊天我很興奮。」嚇得她趕緊封鎖，不敢再跟對方聯絡。

▲玉兔被潛規則。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）