ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

變態導演「逼舔手指」逞獸慾！　《黑澀會》玉兔照做崩潰大哭

記者田暐瑋／綜合報導

演藝圈存在各種「潛規則」，許多惡狼藉此欺騙單純少女。《黑澀會美眉》出身的玉兔曾一度回本行當起護理師，後來決定回到演藝圈試鏡，卻遇上導演「潛規則」，把她帶到房間內單獨相處調情，甚至要求「舔手指」得逞，讓她自覺受辱崩潰大哭。

玉兔在《小明星大跟班》透露，從《黑澀會》畢業後當了一陣子護理師，之後才又回到演藝圈，當時面臨轉型的她，四處試鏡爭取機會，卻碰上了變態導演，先是把工作人員都趕出去，獨留她在房間裡，接著竟說：「好，你現在要勾引我，你現在要摸我！」

▲玉兔被潛規則。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲玉兔被潛規則。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

請繼續往下閱讀...

當下玉兔覺得怪怪的，但因為經驗不足，沒有警覺性，導演接著又說：「你現在舔我手指頭！」面臨這種詭異狀況，她不知道怎麼辦，最後還是照做，結束後打給朋友講剛剛的狀況，才真正恍悟自己是被佔了便宜，她覺得被羞辱，瞬間崩潰大哭。

不只如此，玉兔還在《黑澀會》時期也碰過潛規則，當時一位雜誌男編輯以幫她介紹工作為由約吃飯，飯局途中對方有意無意暗示「演藝圈用潛規則上位」很正常，結束後對方藉口要送雜誌，邀她一起到地下室，她當年傻楞楞就跟著去，對方竟把手放在她胸前，還摸她身體大讚：「你身材很好耶。」之後甚至還傳訊息告訴她：「剛剛跟你聊天我很興奮。」嚇得她趕緊封鎖，不敢再跟對方聯絡。

▲玉兔被潛規則。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲玉兔被潛規則。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

推薦閱讀

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

曾是一線女偶像　solo發片拜託新人幫打榜：我是ITZY柳真粉絲

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

資優生就是任性！她們猛K台詞…李燕竟在做這件事

ITZY隊長藝智「出道前軟萌照」曝光　網狂讚：從小就鳳眼美人！

「西城男孩」馬克訂婚了！　男友藏6年…首曝正面合照報喜

金在奐驚喜同框「台灣偶像劇男神」　粉喊：小時候偶像跟現在偶像！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！　宋宋經紀公司回應了

瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

曾是一線女偶像　solo發片拜託新人幫打榜：我是ITZY柳真粉絲

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

資優生就是任性！她們猛K台詞…李燕竟在做這件事

ITZY隊長藝智「出道前軟萌照」曝光　網狂讚：從小就鳳眼美人！

「西城男孩」馬克訂婚了！　男友藏6年…首曝正面合照報喜

金在奐驚喜同框「台灣偶像劇男神」　粉喊：小時候偶像跟現在偶像！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黑澀會美眉, 玉兔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 奧斯卡入圍大贏家／《羅馬》潛入艾方索柯朗的「儲思盆」窺探私密回憶
  2. 子瑜黑髮不見了！　近照曝光…「染成超淺金髮」美翻
  3. 爸爸被電鋸鋸腳見骨！　茵聲大哭崩潰…卡詞2hr「導演暴怒開罵」
  4. 急診室巧遇「天菜男神」！　護士圍一圈「搶著打針」網：被電暈了
  5. 變態導演「逼舔手指」逞獸慾！　《黑澀會》玉兔照做崩潰大哭
  6. 【馬欣專欄】第91屆奧斯卡　好萊塢光芒弱化的開始？
  7. 最近收入低…黃鐙輝仍包「破萬大紅包」給曾子余！　看他一笑：值得
  8. 關曉彤一聽到「鹿晗」表情秒切換！　傻眼2秒…嬌羞笑開了
  9. 文淇與經紀公司撕破臉！　爸爸怒控：拖欠薪資、罔顧學業
  10. 楊乃文為何參加《歌手》補位？　「我希望賺更多錢」曝經濟現況

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366