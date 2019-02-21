吳建豪離婚後「第一步找周杰倫」！　對話內容曝光

記者田暐瑋／綜合報導

吳建豪和百億千金石貞善（Arissa）婚變傳了3年多，如今確定結束6年婚姻，據悉，兩人失和以來，他寄了2封離婚協議書都被拒絕，才會拖到現在。離婚消息曝光4小時前，他發文透露人正在美國，和周杰倫見面合照留念，絲毫未提及離婚一事。

吳建豪21日中午在IG發文，PO出和周杰倫的合照寫下：「#workingoutneckmuscles～」開玩笑要脖子上戴著超大一條項鍊的周杰倫好好鍛鍊頸部肌肉，而周杰倫則是留言邀他：「明天繼續玩！」似乎不受離婚一事影響，但已引起許多粉絲湧入IG留言關心。對此，環球音樂表示：「婚姻是二人之間的事，請大家給予他們空間。」

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▲周杰倫和吳建豪合照。（圖／翻攝自IG）



事實上，吳建豪始終不喜歡在鏡頭前談論家務事，2018年在台灣提前慶生，許多鐵粉特地到場支持，當時頂著平頭，戴帽子顯得臉蛋清瘦。他表示無論胖瘦都會被說，所以做自己就好，不要去想太多，認為自己生活狀態很OK。

石貞善是新加坡棕櫚油百億千金，曾以藝名「姚之寧」來台拍戲，因與吳建豪拍MV而認識，並墜入愛河，2人更在愛情長跑7年後結婚。但2人婚後1年就在IG撕破臉，她2015年曾發文：「不想把時間浪費在不對的人身上。」也曾怒斥「電視上看到的吳建豪都是假的。」男方則回嗆「管好你的舌頭。」後又刪除，之後更互相取消關注。

▲周杰倫和吳建豪合照。（圖／翻攝自IG）



由於吳建豪工作關係，夫妻倆常分隔異地，要維繫感情也非易事。2人結婚5年來，卻屢屢傳出婚變，也被爆出他其實曾主動提過離婚，但女方堅持不簽字，演變成各過各的生活。據悉，有石貞善密友透露男方已連寄2封離婚協議書，讓她心已死，決定結束婚姻關係。