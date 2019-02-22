老公出差像丟掉！　她直覺有小三「卻信了超歪理由」…老司機搖頭：妳太好騙

記者田暐瑋／綜合報導

女生往往有超強的第六感，只要對方有任何不對勁的舉動，就能馬上察覺。崔佩儀透露，自己和老公從交往開始，從沒翻查過對方手機，某次老公到日本出差，最後一次講電話時聲音很小聲，之後失聯24小時，她直覺就是老公出軌，但老公反問一句：「如果我有小三，周末為什麼要回來看你？」她想了一想就相信了，其他女來賓傻眼：「你太好騙了！」

崔佩儀在《媽媽好神》裡分享婚姻衝突，某次老公到日本出差，到了晚上11點多對方都沒打回家，她撥了電話過去，老公卻很小聲地說：「我在新幹線上面。」讓她直覺不對勁，只提醒老公到飯店要報個平安，沒想到她等到凌晨3點，電話還是沒來，隔天也整天沒消沒息，氣得她七竅生煙，直覺一定有鬼。

▲崔佩儀（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



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到了第3天的禮拜五，崔佩儀到機場接老公回家，劈頭就質問老公為什麼沒有回電：「是不是帶女朋友？日本女人比較溫柔喔？」老公也火大反嗆：「你發什麼神經啊！」解釋當天是因為很累了，到飯店洗了個澡就睡著，才會忘了回電話，但她還是一肚子火，撂狠話嗆：「如果不愛我，我辦一辦離婚你走！」

最後老公耐著性子解釋，「今天是禮拜五晚上，明後天我不用上班，如果在日本有女朋友，我為什麼要回來看你？你鬧什麼！」崔佩儀心裡想了想，也覺得老公說得有道理，就相信了這個說詞，一旁的男主持人默默拋出一句：「好好騙喔。」

崔佩儀覺得老公說的有理，認為「如果他愛那個女孩子，他一定陪她，可是他可能比較愛我，他回來。」其他女來賓聽了傻眼，七嘴八舌激動說：「可是他禮拜一到禮拜五...%$@#@&（可能都陪那個女生）」，讓崔佩儀崩潰摀住耳朵說：「你們不要再說了～～～」

▲崔佩儀（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）