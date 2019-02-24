特／從女孩到女人，甜蜜教主「16年不轉型」－王心凌

文／關韶文

「如果你突然打了個噴嚏，那一定就是我在想你」、「點一首歌給Honey甜言蜜語」、「當你的眼睛瞇著笑，當你喝可樂當你吵」一個愛唱歌的女孩，就這樣唱了16年，從女孩蛻變成女神、從甜蜜教成了情歌天后，16年來的日子裡，她總是那樣唱著，她是王心凌。

【甜蜜教主的Begin⋯⋯】

2003年的今天，王心凌赴日訓練歸來，發行了首張專輯《Begin》，雖然當時沒有一炮而紅，但當中抒情主打《當你》搭上偶像劇《西街少年》的熱播，讓王心凌成功站穩第一步。隔年，打鐵趁熱推出了第二張專輯《愛你》，穿上學生制服、跳起群舞，成功奠定王心凌甜蜜教主地位，將她推向第一個事業高峰。

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一首一首熱鬧舞曲《Honey》、《DaDaDa》、《心電心》；一部一部偶像劇《天國的嫁衣》、《微笑Pasta》、《桃花小妹》，王心凌事業起飛，幾乎每一年都有一部偶像劇、至少一張專輯，當時，大街小巷每一個人都會唱王心凌，更可以說是「每一個人心中都有一首王心凌。」

▲▼ 王心凌出道16年。（圖／資料照）

從小就愛唱歌，王心凌圓了一個自己的歌手夢，但是沒想到，所謂歌手不是只要拿起麥克風唱歌就好，因為當了「女明星」，開始要跑通告、宣傳作品、配合玩遊戲、試摸恐怖箱，每一個綜藝橋段，王心凌什麼都做過，而這些辛苦的過程，都只是為了讓更多人聽見她愛唱歌。

【別人眼裡的事業高峰？】

在事業最顛峰的日子裡，王心凌曾經一年發行三張專輯，而專輯中間則穿插著不同的偶像劇拍攝、原聲帶錄音，那時的她有工作就接，最高紀錄甚至三天三夜沒有閉上眼，「拍完戲當晚，就被抓去錄原聲帶，拍完MV後，又被抓回去拍戲。」

每天睜開眼睛就是工作，雖然外人眼裡看起來當紅，但王心凌形容自己「心被掏空」，連休息的時間都沒有，「我只要有時間就是睡覺，根本沒時間去想，為什麼這麼瘋，就是一直工作。」

▲▼王心凌忙到失去自我。（圖／記者張一中攝）

在拍完《微笑Pasta》後，王心凌向公司告假一個月到紐約遊學，讓自己放慢腳步充電，「我一個人去，就幫自己報名了語言學校，但沒想到最後只有放假三個禮拜，又因為工作被call了回來。」

王心凌如同「拚命三娘」，為了工作打拚，為了給家人更好的生活，現在回頭看看過去自己的，王心凌露出微笑，從不後悔自己做過的任何決定，「我還是很感謝，小時候有這股傻勁，沒有想太多就去做，現在回頭看，已經努力到一個里程碑。」

▲王心凌從小愛唱歌，終於圓了歌手夢。（圖／天晴音樂提供）

所有的挫折，都是成長的養分，「如果沒有小時候的努力，就沒有現在舒服自在的我，以前的我，要不間斷地要有作品，現在更希望是把作品做好。」王心凌透過自己的經驗，鼓勵正在追夢的年輕人，「就傻傻去做，不要想太多、不要怕苦。」

【為什麼我要轉型？】

年輕時可以穿上制服跳舞，但隨著出道日子越來越久，「甜蜜教主」這樣的稱號，反而變成了一個問號，外界有人認為王心凌應該轉型，但王心凌其實從不擔心這樣的問題，「甜美應該是我的特色，不是我的包袱，我不知道什麼是轉型，如果這個就是我，為何硬要轉一個不是藝人本身的樣子，沒有刻意做過轉型，因為這就是現在的我，會選的歌、想唱的詞。」

距離上一張專輯相隔3年，王心凌終於在2018年底推出新作品《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，王心凌自詡這是一張「全主打的專輯」，比起過去的專輯，每一首都不能放棄，她笑說，「之前的專輯有幾首歌，我內心沒有這麼喜歡，就算是我自己，我聽到都會跳下一首，這張專輯我不會有這樣的動作，一遍一遍這樣聽下去。」

▲▼王心凌相隔3年推出新專輯。（圖／記者李毓康攝）

新專輯中收錄了一首《教海鷗飛行的貓》，用可愛輕快的「Cyndi Cyndi有快遞⋯」開門，正中不少骨灰級鐵粉的紅心，紛紛票選這首最適合當主打歌，「我知道大家聽到這首歌會很開心，在歌詞上，可愛的跟以前《Honey》不一樣，比較長大的方式在講，這就是我的特色，看了很多人說，甜而不膩很難。」除了可愛輕快外，新專輯中的抒情主打《大眠》也是討論度爆棚，讓人再次聽見王心凌的演唱功力。

【從女孩變女人，不變的是勇敢】

王心凌從小在單親家庭長大，跟著媽媽一起帶著弟弟，「因為環境我必須要獨立，因為這樣我可能從小就必須要變得勇敢，造就了我的個性，勇敢面對很多事情，我也覺得是一個很有責任感。」

在許多女孩的眼裡，王心凌是一個「敢愛敢恨」的處女座，2013年初，王心凌在《愛不愛》演唱會上認愛：「我不知道為了一段愛情，我究竟會不會失去一切，但是我知道，不管好與壞，我自己都要勇敢承擔。」看似堅強，但當時正在籌備的小巨蛋演唱會被迫暫停，媒體也將矛頭全都指向這段緋聞事件。

▲王心凌邀請媽媽一起在小巨蛋同台。（圖／記者李毓康攝）

三年後，王心凌終於站上小巨蛋舞台，舉辦出道首場大型售票演出，「我，因為一場戀愛，幾乎失去了所有，有人說我太傻。也許到現在還是有很多人想問我一個問題，如果再來一次的話，你還是會這麼勇敢的去愛嗎？」接著隨後演唱經典歌曲《我會好好的》。

▲▼王心凌如願開了一場小巨蛋售票演唱會。（圖／記者李毓康攝）

走過風風雨雨，王心凌不曾後悔過，「這都是人生的經歷，不論感情或是工作，大家都是在這個過程中，學習跟成長，人生肯定是要遇到挫折，太順遂，老天爺是公平的，不如早點遇到。」

【16年的里程碑】

王心凌征戰許多萬人場館，更創下許多輝煌紀錄，一眨眼，5840個日子過去了，王心凌的歌曲陪著歌迷一起長大、一起失戀、一起成家，「我在音樂的路上，專輯是陪伴歌迷朋友，我自己也唱得很開心，我希望我的歌在大家生活中有這樣的陪伴。」

王心凌用歌聲唱出自己的生命故事，依舊感謝歌迷的一路陪伴，「我還是想說，謝謝你們讓我進入你們的少男少女青春時代，接下來的日子還很長，讓你們久等了，相信是值得的，接下來要一起走下去。」

走過16年演藝路，王心凌不變的甜蜜，多了一分成熟，靠著加法增添不同元素，與其說轉型，不如說王心凌展現了屬於她的不同面向。下一個16年，王心凌和歌迷約定好，會繼續唱下去，從甜蜜教主變成甜蜜教母！