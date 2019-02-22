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周華健回歸歌壇！　「我50幾歲今天第一次做直播」

記者關韶文／台北報導

國民歌王周華健21日晚間首度嘗試臉書直播，光工作人員在前面三十分鐘試播時，就有一堆歌迷衝上線，可見歌迷對於這位「連手機都不常用」的歌王的初體驗有多麼期待，而周華健團隊也十分重視這次直播，雖然是在周華健自己的擺渡人工作室做這次直播，但也準備了燈光、高畫質攝影機、腳架、麥克風以及相關草稿素材全套器材。

周華健忘詞可謂出名，工作人員還是做了一張「大抄」把這次直播需要講的重點寫下，直接放在鏡頭前讓周華健照著念，周華健笑說：「直播已經很成熟了，很多人甚至天天在直播，我50幾歲的人了今天才第一次做，也算跟上新科技的尾巴了。」

在昨晚的直播中，周華健與歌迷互動的很開心，也趁機透露了許多這張專輯製作的小花絮，周華健說：「祝大家新年快樂，恭喜發財，發財了記得來預購專輯，因為這張...花了我很多錢做！真的，我帶大家看」只見華健拿起手機，開始介紹專輯的製作人、以及正在錄音室混音的錄音師，現場播放給線上歌迷搶先聽，歌迷紛紛留言說：「音質也太震撼！」

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▲▼周華健。（圖／滾石提供）

▲▼周華健首次做臉書直播。（圖／滾石提供）

▲▼周華健。（圖／滾石提供）

週華健也笑說：「還有還有，《賽貂蟬》的專輯文字墨跡是張大春親筆寫的，當時在他家寫完後，我拿著那張墨跡拍了一張照，結果所有人都以為是我寫的，我也不否認！哈哈哈哈！沾光、沾光！今天開直播還原事實，給張大春一個公道！哈哈哈」、「這張專輯還請來全台唯一參與過三金頒獎典禮的知名設計師方序中設計、水墨畫則是由知名畫家「張榕珊」繪畫，大家看！我真的花了不少錢！！」、「這張專輯的歌曲名稱英文都是我自己取的，要先跟大家說，不一定是正確的翻譯喔！」不斷逗樂歌迷與網友，也讓直播在線人數不斷創高！

被問到新專輯宣傳會不會有簽唱會，聽到「簽唱會」後，周華健大笑說：「講到簽唱會真的很懷念啊，早期每次發片就是一定北中南跑好多場簽唱會，但印象很深就是大約20年前某次去了一個賣場做簽唱會，當天人潮爆滿！連開車進出都會塞住，好不容易上了台，看到人山人海來看周華健聽歌很開心，唱了幾首歌後，開始坐下來開始簽名，但只簽了五張。帶了二箱專輯，其中一箱還根本沒開箱。然後又上車，堵在出口，只能在車上跟其他路人打招呼。」

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