許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

記者田暐瑋／綜合報導

許維恩2017年底和KID（林柏昇）分手，結束近5年戀情，儘管如此，雙方仍保持友好關係，之後還曾和馬來西亞籍師弟呂銳傳緋聞，但雙方都未承認。20日她又在臉書發限時動態，PO出和呂銳貼臉的親密合照，還作勢要親對方，兩人關係再度引發熱議。

許維恩20日在臉書限時動態PO出和呂銳的親密合照，只見她穿著深V低胸的禮服，裝扮相當性感撩人，兩人的臉緊緊貼在一起，她還嘟嘴作勢要親吻對方，看起來就像是情侶間的甜蜜自拍。

▲許維恩。（圖／翻攝自許維恩臉書）



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事實上，許維恩2017年去馬來西亞拍戲，和馬來西亞籍師弟呂銳認識，14日白色情人節，呂銳也被發現，PO出的情人節大餐照，桌面和許維恩即時動態的桌面一模一樣，且煮菜就是許的拿手菜「滷肉」，女方在消息走漏後，也將該則動態刪除，更留給外界無限想像。而他不久前，PO出的水餃照片，桌面又和情人節大餐當天一樣，打卡地點在台北，兩人疑似同居的傳聞不脛而走。

另外，許維恩近日到杭州替姐妹淘慶生，好巧不巧，呂銳也在杭州打卡，諸多巧合，都讓人起疑，爆料者也說，雖不知兩人交往的時間點，但「看他們的互動，真的很奇怪」，加上她宣佈分手的時間點，剛好是電影《角頭2》首映宣傳，也被懷疑，是為了模糊焦點，不讓人追查細節。

▲許維恩貼臉呂銳。（圖／翻攝自許維恩臉書）



事後呂銳在社群網站說明始末，強調兩人是「生意上的夥伴」，本來想等到工作計畫都確定，在一起公開宣傳，沒想到卻提早被人爆料，甚至傳出緋聞，讓他覺得對師姐很過意不去。他承認，兩人確實有一起去杭州，並表示：「希望大家給我和師姐，一些空間和時間去做好這件事（指合作工作）。」同時強調女方是自己在台灣的「恩人」，但仍有不少人猜測他們的真實關係。