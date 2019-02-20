5年前收到「迪麗熱巴私訊」　他隔2年才看到..結局「很悲傷」！

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴日前在節目《聲臨其境》第2季中，挑戰用英語為動畫電影《冰雪奇緣》配音，流暢的口語獲得不少網友肯定，看得出來下過功夫，其實為了學好英文，她曾經私下聯絡某位英語老師，卻因為對方太忙沒時間看私信而錯過，5年後近日老師重提往事，直呼很遺憾。

▲▼英文老師5年前收到迪麗熱巴私信，但2年後才發現。（圖／翻攝自微博）

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在某英文節目中，英語老師艾力提到曾收過迪麗熱巴的私訊，當時對方雖然已經出道了，但還沒有現在這麼紅，迪麗熱巴傳訊表達了想要學英文的想法，並期待他的回覆，不過因為私訊太多，當下艾力無法逐一檢查，結果就此錯過，直到2年後（寄私訊後2年）才發現，瞬間陷入懊悔之中，事後不論他怎麼傳訊給熱巴，都再也得不到回應。

▲英文老師5年前收到迪麗熱巴私信，但2年後才發現。（圖／翻攝自微博）

錯過和女神接近的機會，艾力的懊惱心情全寫在臉上，不過他不忘向迪麗熱巴喊話：「如果妳還想學習英語的話，告訴我吧！」網友也替他扼腕：「因為私信太多，錯過了一個愛學習的好學生，真的是個悲傷的故事！」

▲艾力發現迪麗熱巴寄過私信給他後，曾試著要和對方聯繫，結果當然失敗。（圖／翻攝自微博）

事實上艾力之前也曾在節目《奇葩說》上提過此事，當時被其他嘉賓爆料，在艾力發現迪麗熱巴寫過私信給自己後，就經常寫信給對方，傳了整整一年，他堅信自己這麼做一定能感天動地，「只要功夫深，鐵杵磨成針。」結果被吐槽：「你磨成渣，迪麗熱巴都懶得回你一個滾吧！」