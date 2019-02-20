《跑男》7人新海報曝光！　網揪出「C位細節」：隊長接班人是他

記者李玟儀／綜合報導

大陸綜藝節目《奔跑吧》（跑男）第7季即將在2019年開始錄製，節目組日前在官方微博宣布班底大換血，鄧超、陳赫、王祖藍及鹿晗因另有工作規劃退出，改由朱亞文、王彥霖、Lucas、宋雨琦加入，近日官方公開新版宣傳海報，網友開挖各種海報中的蛛絲馬跡。

▲《跑男7》即將開跑，外界好奇接替隊長鄧超的人選會是誰。（圖／翻攝自微博）

官方選在元宵節釋出新版海報祝福粉絲，海報中有7個人影在月光下奔跑，和節目主題頗為相符。過去「跑男團」中一直以大哥鄧超為首，他負責擔綱隊長，不管是掌握節目節奏、製造笑料或是整合隊員，付出的努力大眾有目共睹，因此接棒人選也格外受矚。

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在海報中有一個壯碩的影子跑在最前面，網友猜測這個站在C位的，應該是身材魁梧的李晨，他也是原本班底中年齡比較大的成員，名副其實的大哥，只是網友認為他雖然很有沖勁，但比不上鄧超有哏，由他擔任隊長固然可以穩定軍心，但「笑果」勢必會差了一點。

▲網友推測C位那個黑影，應該是李晨。（圖／翻攝自微博）

在壯碩身影旁的是一個飄著馬尾的女性，無疑是節目元老Angelababy，另外網友推斷，在李晨身旁的，以資歷、咖位來看應該是鄭愷，而鄭愷左邊同樣魁梧的可能是東北大漢王彥霖，再左側的女性是宋雨琦，至於李晨的另一側，依序應該是朱亞文及Lucas，不過真正的隊長人選，還有待官方正式公布。