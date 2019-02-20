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吳宗憲爆「HowHow、蔡阿嘎5人月收千萬！」　YouTuber收入秘密曝光

記者李玟儀／綜合報導

現代自媒體當道，網紅、YouTuber成為新興的職業，但要在一片人海中脫穎而出，本身話題性夠，或是影片夠有哏才是王道，最終能倖存下來的，也算是菁英，像是「YouTuber長青樹」蔡阿嘎、「業配之王」HowHow不只影片受歡迎，更和馬叔叔、蔡哥、RJ（廉傑克曼）跨界組團「七月半」。

▲▼吳宗憲爆料「七月半」5成員月收加起來破千萬。（圖／翻攝自七月半、HowHow、蔡阿嘎IG、YouTube／我愛小明星大跟班）

▲七月半日前登上《紅白》，左起是蔡哥、RJ、HowHow、馬叔叔、蔡阿嘎。（圖／翻攝自七月半、HowHow、蔡阿嘎IG、YouTube／我愛小明星大跟班）

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「七月半」被粉絲戲稱是「低配版的五月天」，本來網友以為是玩票性質，但他們其實很認真，從YouTube的FanFest、蔡阿嘎10周年感恩祭等活動起家，一直到受邀參加2019年的《超級紅白藝能大賞》，為了站上小巨蛋，七月半團員們從各自繁忙的工作中抽空練團，每次現身總能炒熱現場氣氛，被鄉民譽為實力大勝部分藝人、歌手。

「七月半」由團長兼貝斯手HowHow、主唱蔡阿嘎、吉他手蔡哥、電吉他手馬叔叔，以及鼓手RJ組成，先前在《紅白》後台，曾朝聖藝能界天王吳宗憲，憲哥對5人留下深刻印象，近日在《小明星大跟班》中透露：「他們5個人加起來，月收入是千萬！裡面有蔡阿嘎、蔡爺（應是蔡哥，吳宗憲口誤）、HowHow...，江山代有才人出，在這個範疇裡面，他們有機會稱王的。」

▲▼吳宗憲爆料「七月半」5成員月收加起來破千萬。（圖／翻攝自七月半、HowHow、蔡阿嘎IG、YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲爆料「七月半」5成員月收加起來破千萬。（圖／翻攝自七月半、HowHow、蔡阿嘎IG、YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲爆料「七月半」5成員月收加起來破千萬。（圖／翻攝自七月半、HowHow、蔡阿嘎IG、YouTube／我愛小明星大跟班）

雖然收入可觀，但其實不是每個YouTuber都能這麼受歡迎，蔡阿嘎曾在接受週刊訪問時提到，要時刻觀察觀眾的口味、趨勢的變化、演算法改變等，做足功課才能在競爭激烈的環境中屹立不搖，此外還要有一顆強大的心，像他總被酸是跳樑小丑、譁眾取寵、過氣網紅，也是經過多年的淬鍊，才成為一代霸主。

至於YouTuber是不是真的那麼好賺，蔡阿嘎不諱言想透過YouTube廣告分潤賺錢，其實很難，「我記得我第一個月拿到那廣告分潤就三、四千塊；但是我拍成這樣，才三、四千塊喔？所以那時候根本不會想說要把這個（拍片）當成正職。」直到接了業配才開始感覺到，「好像比我上班薪水還好呢？那我幹嘛還要上班？」

▲到底YouTuber影片能賺多少錢？HowHow算給大家看。（圖／記者翻攝自《How Fun！如何爽當YouTuber》）

▲到底YouTuber影片能賺多少錢？HowHow算給大家看。（圖／記者翻攝自《How Fun！如何爽當YouTuber》）

至於YouTube的「分潤機制」是如何計算的，在業配領域稱霸的HowHow曾在書中《How Fun！如何爽當YouTuber》分享，《ETtoday星光雲》記者先前整理過摘要報導（YouTuber收入秘密！「1支影片能賺多少錢？」HowHow公開算給你看），有興趣的網友不妨參考。

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關鍵字

蔡阿嘎, HowHow, 馬叔叔, 蔡哥, RJ, YOUTUBER, 吳宗憲, 七月半

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