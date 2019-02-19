《花甲》四嬸「吞300顆安眠藥自殺」！友人夢到她輕生鬼門關救回

記者李玟儀／綜合報導

女星楊瓊華是資深演員，近期因為《花甲男孩轉大人》中的「四嬸」，重新被年輕一輩認識。她過去很年輕就出道，辛苦賺錢養家，卻經常被媽媽嫌「妳做演員就賺那麼一點？」為家人置產買房也被嫌棄，在長期的言語霸凌下，某天她一口氣吞了300顆安眠藥自殺，但獲救過程卻很離奇。

楊瓊華過去曾在節目中說過，從小被灌輸「妳將來要賺錢，家裡就靠妳，妳是老大」的觀念，有演戲的機會她拚了命的工作，沒日沒夜軋戲曾經5天才睡1次覺，在20出頭就買了一棟新房，沒想到媽媽卻嫌棄：「妳做演員就賺那麼一點？這風水不好，我不喜歡這裡。妳就賺這點錢，買這種房子啊？」

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▲▼媽媽不只向她借錢，也向她的男友借錢。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

不僅如此，媽媽也會用各種理由向她借錢，連她的男友，家人也不放過，某次回家竟發現全家人一起吸毒，她帶走媽媽希望對方振作，卻依舊被當作提款機，甚至媽媽還會把她的電話留給債主，最後忍無可忍，她決定大義滅親，報警抓媽媽、弟妹。

在這段悲慘歲月中，楊瓊華因為長期被家人言語霸凌，她不只懷疑自己不是親生的，一度想不開，她在《新聞挖挖哇》透露，曾半夜吞300顆安眠藥輕生，巧合的是，當時有個朋友住在她家樓上，當晚夢見她自殺，醒來後驚覺不對勁，下樓查看即時將她從鬼門關救回來。

▲▼楊瓊華一度輕生，朋友竟然夢到她輕生。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

在楊瓊華報警抓媽媽、弟弟、妹妹後，妹妹在入獄服刑前，騎機車自撞木箱，因為曾吸毒的關係，妹妹抵抗力不像普通人，最後她只能選擇拔管送走妹妹，而媽媽因為另涉及販毒，罪加一等，被問母親要關多少年，她哭著說：「她這輩子不要出來了。」

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