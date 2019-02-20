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李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

圖文／鏡週刊

李毓芬自從和柯震東分手後，又重回宅女生活，不然就是和姐妹淘宋米秦黏兮兮。上月底本刊直擊兩人去上插花課，李毓芬手提百萬元柏金包貴氣十足，更赫然發現她的臉似乎又比前陣子出席活動時更「膨皮」了許多、膠原蛋白滿滿；福氣加貴氣，幾乎搶走帶著女兒逛街的宋米秦風采。

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李毓芬自從去年3月發行單曲後，便鮮少出席公開場合，偶爾在時尚活動上露面，去年底她為雜誌拍攝封面，特地到夏威夷披上浪漫婚紗，她當時透露，看到閨密宋米秦步入婚姻後擁有甜蜜的家庭生活，讓她有些羨慕，也動了想婚念頭，只可惜單身1年多來，都未再遇到合適對象。

  1. 1月31日13：37，李毓芬（左）和宋米秦（右）現身在台北大安區逛街，李毓芬手提要價百萬元以上的鱷魚皮愛馬仕包，相當貴氣。
  2. 14：19，李毓芬和宋米秦夫婦在大安路上逛街購物，然後又回到飯店去上插花課。

　

雙頰壯如山　眼睛擠小

1月31日下午，李毓芬和宋米秦夫婦現身在台北大安區的賦樂旅居飯店，李毓芬身披白色毛茸茸外套和白色寬褲，手提要價百萬元以上的鱷魚皮愛馬仕包，貴氣得不得了，連口罩都選用白色的和行頭配一整套！

  1. 李毓芬出道後，多年來臉部一直進化，愈來愈美。（東方IC）
  2. 李毓芬接連和羅志祥、柯震東傳戀情，但最後都無疾而終。（東方IC）

本刊目擊，李毓芬和宋米秦當天下午除了逛街購物，又在一棟建築物裡消失了2小時，之後2人捧著一大盆花出來，原來剛剛是去上了插花課。

宋米秦老公還特別載著滿6個月的女兒前往接媽媽下課，一行人到宋米秦自創品牌「Seivson」的公司，宋米秦下車進了辦公室後，此時脫下口罩的李毓芬一個move轉身，露出緊繃繃的鵝蛋臉，雙頰高聳到似乎連她的眼睛都被擠小了，之後李毓芬回到車上，由宋米秦老公護送回家，結束一整天的行程。

　

平常宅在家　單身累懶

宋米秦受訪表示，插花老師是認識的朋友，因為李毓芬沒上過想試試看，那天是第一次帶她去，她也是女兒的乾媽，時不時就會來家裡看看孩子，買些小東西送女兒。

  1. 李毓芬和宋米秦交情好，也是女兒的乾媽，她身上揹著的Mini Kelly包，價值50萬元以上。（翻攝自李毓芬IG）
  2. Dream Girls解散後，李毓芬（左）和宋米秦（中）幾乎已和郭雪芙（右）斷了聯絡。（東方IC）

對於李毓芬感情狀況，宋米秦坦言的確還是單身，而且平常李毓芬愛宅在家，連要見她一面都有點困難。上週情人節，李毓芬也是和宋米秦黏做伙，「我們當天先一起去看牙醫，原本約好要去外面吃晚餐，但後來她說有點累，懶得出門，就沒一起過節了。」

至於前團員之一的郭雪芙日前和孫其君的緋聞鬧得沸沸揚揚，宋米秦則說自己半年來都忙著帶小孩，完全沒時間看新聞，而且跟她是不同世界的人，也沒在聯絡。


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