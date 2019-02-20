TFBOYS《喜歡你》「歌詞被英翻中」　陸網看翻譯笑瘋：果然是央視

記者李玟儀／綜合報導

有在看陸劇、陸綜的網友應該都會發現，當台詞、歌詞中出現英文時，電視台字幕都會將其翻成中文，像是TFBOYS全稱為The Fighting Boys，在央視出現時就會被寫為「加油男孩」。19日是元宵節，TFBOYS在央視特別節目中演唱《喜歡你》，英文歌詞部分全翻成中文，卻被大陸網友吐槽。

▲▼TFBOYS歌詞英翻中，網友製作歌詞對比圖。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

TFBOYS《喜歡你》易烊千璽有一句歌詞「Girl要怎麼樣的表白」，被翻成「姑娘要怎麼樣的表白」，3人合唱的副歌歌詞有大段英文，「HEY BABY BABY BABY GIRL」、「HEY PRETTY PRETTY PRETTY GIRL」則各被翻譯為「嘿親愛的姑娘」、「嘿漂亮的姑娘」。

▲雖然把girl翻成姑娘讓大陸網友覺得「很像民歌」，但也認同的確要照顧到沒學過英文的長者。（圖／翻攝自微博）

粉絲一看到歌詞後，戲稱：「隱約有一種民歌的味道。」納悶為什麼不把girl翻譯為女孩，非得翻成「姑娘」，一首流行歌曲瞬間變得接地氣，有網友就說：「那個親愛的姑娘真的是可怕，哪怕是女孩也好啊！」不過也有粉絲支持：「央視就是得照顧所有老百姓，能唱這流行歌已經很不錯了。」