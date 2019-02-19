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老公前女友白目叫婆婆「媽媽」　劉雨柔翻臉嗆：到底誰妳媽！

記者李玟儀／綜合報導

女星劉雨柔豪爽的個性深植人心，看似大大咧咧天不怕地不怕，但好友陸元琪卻說，其實她很容易對別人的話走心，特別是跟老公有關的事。劉雨柔的老公Jeff曾有個交往很久的前女友，卻一直到現在還會在公開的社群平台上，稱呼劉雨柔的婆婆為「媽媽」，讓她破口大罵「白目」。

▲▼老公的前女友糾纏婆家人，劉雨柔痛罵。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲▼老公的前女友糾纏婆家人，劉雨柔痛罵。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

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▲▼老公的前女友糾纏婆家人，劉雨柔痛罵。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

劉雨柔說，可以理解因為曾經交往過很久，前女友肯定和Jeff的家人有感情，但是畢竟Jeff已經結婚，前女友的舉動讓人很不解，她舉例：「她（前女友）直接公開叫我婆婆說，媽，好想念妳之前煮的什麼，好想吃。」如果婆婆PO照，前女友也會留言喊：「媽變年輕了！」諸如此類的事蹟讓劉雨柔傻眼：「到底誰妳媽？妳有沒有媽媽，幹嘛叫別人媽媽！」

▲▼老公的前女友糾纏婆家人，劉雨柔痛罵。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲老公的前女友糾纏婆家人，劉雨柔痛罵。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

面對這種前女友跟婆家糾纏不清的狀況，現場來賓都說不太妥，黑人中肯地說：「Jeff這個你要化解，畢竟已經是有婚事的人。」Jeff坦言原本覺得不要干涉媽媽和前女友之間的事，也曾經告訴媽媽：「這樣子不太好，妳要想想我結婚了，我有我的立場。」

▲▼老公的前女友糾纏婆家人，劉雨柔痛罵。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲劉雨柔老公承諾會再繼續跟媽媽溝通。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

但媽媽認為只是把前女友當晚輩，同時補一句：「你知道我最疼我媳婦。」Jeff無奈媽媽都這麼說了，他也不方便多說什麼，不過看到劉雨柔對這件事這麼敏感，雖然他尊重每個人的立場，但也承諾會再跟媽媽溝通。

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劉雨柔, Jeff, 黃育仁

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