私生飯每天半夜「敲門送外賣」　許凱崩潰1舉動..網嘆：好卑微！

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星許凱藉《延禧攻略》裡癡情的「富察傅恆」走紅，人一出名後，就會開始有「私生飯」騷擾，19日他半夜1點多發文透露飽受私生飯騷擾，希望能受尊重，令網友感嘆明星難為。

▲許凱以癡情的「傅恆」一角走紅。（圖／翻攝自微博／許凱）

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許凱19日凌晨接近2點時發文：「我不知道是哪幾位粉絲，但是不要再敲我門，或者點外賣來了...，相互尊重一下，可以嗎？」由此可見私生飯無所不用其極，想介入偶像的生活中，卻嚴重影響偶像的作息，他無力反擊只能發文勸告，網友嘆偶像因為不堪其擾發微博，有時反倒讓私生覺得自己行為有成果而得到快感，果然他發文不久後就刪除，網友感嘆：「好卑微的一個男的。」

▲▼許凱半夜被私生飯騷擾。（圖／翻攝自微博）



粉絲行為得寸進尺其實不是第一次，在《延禧》播出爆紅後，許凱某個夜裡結束行程，在工作人員的陪伴下準備驅車離開，他站在車邊雙手合十，客氣地向大家說：「謝謝，謝謝，辛苦了。」四周相機快門聲此起彼落，語畢側身想離開的時候，卻有粉絲嘻笑大喊：「還有這兒沒拍到，拍不到打爆狗頭！」揚言沒拍到正面就要打人。

當時就被網友痛罵粉絲行為不合宜，「大半夜地給你們拍，雙手合十感謝你們，結果這麼沒教養。」而這次私生飯騷擾狀況，也有粉絲無奈表明：「私生飯已經不能算粉絲了。」並透露在機場時許凱特別大方，請粉絲喝星巴克，希望真心支持他的人，能夠互相尊重，「貼近偶像作品、遠離私生活。」