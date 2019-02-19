ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

私生飯每天半夜「敲門送外賣」　許凱崩潰1舉動..網嘆：好卑微！

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星許凱藉《延禧攻略》裡癡情的「富察傅恆」走紅，人一出名後，就會開始有「私生飯」騷擾，19日他半夜1點多發文透露飽受私生飯騷擾，希望能受尊重，令網友感嘆明星難為。

▲許凱打球影片出現女生聲音。（圖／翻攝自微博／許凱）

▲許凱以癡情的「傅恆」一角走紅。（圖／翻攝自微博／許凱）

請繼續往下閱讀...

許凱19日凌晨接近2點時發文：「我不知道是哪幾位粉絲，但是不要再敲我門，或者點外賣來了...，相互尊重一下，可以嗎？」由此可見私生飯無所不用其極，想介入偶像的生活中，卻嚴重影響偶像的作息，他無力反擊只能發文勸告，網友嘆偶像因為不堪其擾發微博，有時反倒讓私生覺得自己行為有成果而得到快感，果然他發文不久後就刪除，網友感嘆：「好卑微的一個男的。」

▲▼許凱半夜被私生飯騷擾。（圖／翻攝自微博）

▲▼許凱半夜被私生飯騷擾。（圖／翻攝自微博）

▲▼許凱半夜被私生飯騷擾。（圖／翻攝自微博）

粉絲行為得寸進尺其實不是第一次，在《延禧》播出爆紅後，許凱某個夜裡結束行程，在工作人員的陪伴下準備驅車離開，他站在車邊雙手合十，客氣地向大家說：「謝謝，謝謝，辛苦了。」四周相機快門聲此起彼落，語畢側身想離開的時候，卻有粉絲嘻笑大喊：「還有這兒沒拍到，拍不到打爆狗頭！」揚言沒拍到正面就要打人。

當時就被網友痛罵粉絲行為不合宜，「大半夜地給你們拍，雙手合十感謝你們，結果這麼沒教養。」而這次私生飯騷擾狀況，也有粉絲無奈表明：「私生飯已經不能算粉絲了。」並透露在機場時許凱特別大方，請粉絲喝星巴克，希望真心支持他的人，能夠互相尊重，「貼近偶像作品、遠離私生活。」

推薦閱讀

《星光》李杰宇消失4年「被Google錄取！」　逆轉勝網推：真的帥

小蜜桃消失6年「10億貴婦」復出　餐飲董娘年終撒6位數紅包

不只寵妻30年！梁家輝「助外籍幫傭抗癌」　每天開車接送治療

利菁痛罵「網紅腦袋都很笨！」　孫生認走心：很怕搞垮《麻辣》

男子「硬不起來」求診　醫師一看驚覺「走路異常」：腰椎長腫瘤！

Selina「體脂30→21」身形小1號！　4字秘訣養成「不復胖關鍵」

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

阿喜緊身上衣「豐滿胸型全露！」　背帶卡中間「邪惡視角」網全歪樓

林俊傑「最愛的一任前女友」是她　《可惜沒如果》錯過摯愛！

方媛挺6月孕肚現身！「迷你裙背影」網看呆　鉛筆辣腿根本少女

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

網爆羅志祥「被STAGE踢出」！　IG幾個小動作早洩密

羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」

林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

PO新家照被酸「有錢真好」！　曾莞婷高EQ回答電爆他

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

陸元琪剛認愛5天就分手！　小11歲男友「冒出正宮」爆劈腿

4天街頭捕獲「2影帝級男神」　女星爽曬同框照…網跪了！

啾啾鞋結婚了！「牽緊超正新娘」影片曝光　網驚：有疊字都叛徒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許凱, 私生飯, 延禧攻略, 富察傅恆

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 皇后合唱團要在奧斯卡表演！　他代替已逝主唱勾粉絲淚水
  2. 歌手好難當！挑戰「空中吊環」特技　認了：都在假笑
  3. 隋棠「員工全都是美女！」　本尊認證166正妹：跟我越看越像
  4. 孟耿如「一天2親人離開」　崩潰哭：以後要來媽媽肚子裡！
  5. 快訊／黃子佼18年愛狗離開了⋯　「49天後帶你歸土」
  6. 韓國瑜「香港關心高雄賽馬」被打臉！　杜汶澤開砲：煩不煩
  7. 【愛豆SNS認證景點】INFINITE優鉉打卡咖啡廳老闆超有名
  8. 歐陽娜娜「同框18歲網紅」瓜子臉被打趴！網看傻：臉大了一倍
  9. 《沒有煙硝的愛情》：處於冷戰時期身不由己扣人心弦的絕美愛情
  10. 認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366