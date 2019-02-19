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這群人董仔突曬「情侶親密照」羞爆！　男神裸上身熊抱…網放大笑翻

記者潘慧中／綜合報導

《這群人》靠著創意搞笑影片爆紅，成員董仔在作品中誇張的肢體動作、充滿戲劇張力的表情，擁有不少粉絲追隨。經常分享生活趣事的她，17日突然PO出親密情侶照，「話說可以跟我拿漂亮一點的照片呀！」網友放大看全笑翻。

▲董仔常分享生活趣事。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

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董仔17日在社群網站曬出手機殼，上頭印著她身穿透膚罩衫、紅色三角泳褲的圖片，相當映襯雪白肌膚，水蛇腰、穠纖合度的大腿線條，讓人看了目不轉睛，從後面熊抱她的男生竟然是裸上身的王大陸，但網友放大看馬上戳破真相，原來這一切全是P圖P出來的！

▲▼這群人董仔突曬「情侶親密照」（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

▲董仔羞曬「情侶照」手機殼。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

事實上，這是董仔在《一吻定情》的道具手機，美術組幫她合成後做成手機殼，「我拿到的當下笑超久～。」原來她在片中飾演江直樹百萬粉絲團站長「馬玫瑰」，曾當過迷妹的她詮釋起來得心應手，「只要想像你的眼裡，只有你的偶像就對了。眼裡只有他，愛心一直在浮現。」

▲▼這群人董仔突曬「情侶親密照」（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

▲董仔在片中飾演江直樹的百萬粉絲團站長。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

董仔這次和展榮、展瑞、茵聲合演《一吻定情》，展榮展瑞表示，「飾演F班學生算是新體驗，以往在學校都是乖學生。且F班學生並不是壞學生，只是學科不厲害。」第一次演出電影的董仔則是難掩興奮心情，「電影處女秀，第一次很緊張。」

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