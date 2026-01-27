霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應我嗎

記者潘慧中／綜合報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101，創下驚人紀錄。董事長賈永婕事後分享兩人私下的對話時坦言，對方去年9月試爬時，她有拜託減速。但後來正式開爬，對方仍不到兩小時就爬完了，讓她哭笑不得。

▲賈永婕分享和霍諾德的私下對話。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕回憶道，霍諾德去年9月就有試爬101，那也是她和對方第一次見面。她當時好奇詢問：「你覺得你大概需要多少的時間爬完呢？」對方聽完後僅聳聳肩，輕鬆地預估：「應該會在90分鐘左右！」展現出對這項挑戰的十足把握。

▲賈永婕坦承有拜託霍諾德減速。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



聽到這個驚人的速度，賈永婕立刻向霍諾德提出請求，「No you need to slow down your speed! We have two hours show!（不，你需要減慢你的速度！我們有兩小時的節目！）」

結果就在25日正式攀登成功後，兩人在休息室碰面，賈永婕忍不住向霍諾德抱怨：「你不是答應我要減速嗎？」沒想到，對方竟回答「我有啊」，這才發現對方所謂的減速，僅僅是從預估時間「多給1分鐘」！

▲霍諾德最後只花了91分鐘就爬完101。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



這讓賈永婕好氣又好笑地驚呼：「My God 1 minute！只多給我們1分鐘真的很大方耶！」但也對霍諾德精準控制時間與體能的實力感到佩服不已，「神人！」