王子神隱3個月「終於露面了」！被拍現身吃尾牙 范姜彥豐嗆：還要臉嗎

記者潘慧中／綜合報導

王子（邱勝翊）2025年10月底被范姜彥豐公開點名介入他與粿粿的婚姻，引發社會譁然。神隱近3個月後，他26日被同公司的藝人拍下吃尾牙的畫面，范姜彥豐稍早看到後也火大回嗆了！

▲王子神隱3個月首度露面。（圖／翻攝自Instagram／taiyomusic）



創作歌手金泰佑26日在Instagram限時動態分享吃尾牙的畫面，結果意外讓神隱近3個月的王子入鏡了！可以看到王子穿著白色連帽上衣，搭配黑色外套，打扮得相當低調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王子吃尾牙。（圖／翻攝自Instagram／taiyomusic）



畫面在社群平台曝光後，范姜彥豐27日在新聞媒體的Threads貼文下傻眼回覆。他先是附上一個問號，接著再說「還要臉嗎」，似乎隔空在向王子喊話。

▲▼范姜彥豐隔空嗆王子。（圖／翻攝自Threads／zack_fanchiang）



事實上，面對范姜彥豐的指控，粿粿事後錄下17分鐘的影片還原婚變始末，她坦言結婚3年來雙方有不少摩擦，「這樣的生活真的很受不了。」對於這種改變，「我也真的低估了自己在這個過程中脆弱的程度，然後在這個情緒下，就是忽略了法律的部分，然後犯了錯。對不起，我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩的行為。」

▲粿粿和王子的關係引發社會譁然。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar、meigo.c）



隨著風波延燒，王子後來也二度發聲道歉，「對不起。在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下，做出了不好的行為，對您造成了傷害，我對您跟粿粿都非常抱歉，一直以來我沒有逃避，每一次協商我都誠心誠意，毫無保留全力配合溝通，非常對不起，我這份道歉不夠即時。」