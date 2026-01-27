夯曲《在加納共和國離婚》原唱是她！　驚喜宣布來台開唱

▲大穎將在台北開唱。（圖／CK STAR ENTERTAINMENT提供）



記者翁子涵／台北報導

馬來西亞創作女歌手DIOR大穎將於4月17日在新北ZEPP NEW TAIPEI 舉辦個人巡迴演唱會《Kampung Girl 普通人》，先前在大馬雲頂開唱，門票開賣後迅速售罄，掀起一票難求的熱潮，在粉絲熱烈敲碗之下，她正式宣布啟動2026世界巡迴演唱會，包括砂拉越、新加坡等場次皆在短短數小時內完售，讓她直呼一切宛如夢境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大穎盼用音樂力量鼓勵大家。（圖／CK STAR ENTERTAINMENT提供）



出道5年迎來首次個人大型演唱會，《Kampung Girl 普通人》不僅是 DIOR 大穎獻給已故母親的深情告白，更是她夢想成真的重要里程碑，她希望透過音樂，誠實呈現最真實的自己，將一路從小鎮走向舞台中央的創作初心與心路歷程，化為一首首動人的歌曲，鼓勵每一位平凡卻努力生活的人，她表示：「我始終相信，最動人的故事，來自最平凡的人，這正是《Kampung Girl 普通人》想傳達的意義。」

大穎自2020年以出道單曲《愛自己更深》嶄露頭角以來，陸續推出《你最近過得好嗎？》、《如果那通電話有接通》、《有天會再相見》、《花期不同》、《人醒著不過一萬多天》、《節約用愛》等作品，其中《在加納共和國離婚》更入選音樂串流平台2024 年「全球最多串流收聽次數華語流行歌曲排行榜」第2名，成績斐然。

DIOR大穎除新加坡和台北站外，也將唱進峇里島、倫敦、墨爾本等城市，更多巡演城市將陸續公布，她也搶先預告演出時長將超過2小時30分鐘，「希望都有唱到大家許願的歌單！」

