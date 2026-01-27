夢幻聯動！李洪基、李昇基宣布高雄開唱　《花遊記》悟空、八戒合體了

記者蔡琛儀／台北報導

南韓藝人李昇基宣布將與FTISLAND主唱李洪基強強聯手，於4月4日在高雄流行音樂中心舉辦「2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG」。本次演出不僅是兩人首次於海外舉行的聯合演唱會，更將是一場融合友情、實力與音樂熱情的奇蹟舞台。

▲李昇基、FTISLAND李洪基將在4月4日於高雄流行音樂中心開唱。（圖／SYL TW提供）

李昇基與李洪基自2017年合作人氣電視劇《花遊記》結緣，從戲中的夥伴關係，發展為能夠分享私下煩惱的演藝圈代表性摯友，此後兩人分別在音樂與演技領域持續站穩巔峰地位。

去年兩人共同出演韓國音樂節目《不朽的名曲》歌王戰特輯，當時演繹的〈疾風街道〉舞台震撼全場，節目播出後更被譽為「夢幻組合」，粉絲們也紛紛敲碗希望舉辦正式的聯合演唱會，在粉絲殷切期待下，這個願望終於成真了。

「2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG」將於4月4日於高雄流行音樂中心登場，票價分別為搖滾區新台幣6680元、二樓座位5880元、三樓座位4880元、四樓座位3880元。門票將於2月6日下午1點起開賣，詳洽年代售票系統主辦單位SYL TW臉書。