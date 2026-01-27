八點檔女星越南遇司機敲詐　「遭丟包橋邊」下秒扛行李狂奔

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星黃瑄近日飛往越南旅遊，原本是一趟美好旅程，沒想到卻在返台前發生意外插曲，讓她差點回不了家。為此她今（27）日在社群發文分享過程，同時也驚呼：「我在越南被Grab司機敲詐跟丟包了，在機場關櫃前才辦完check in。」

▲黃瑄。（圖／翻攝自Instagram／venusloveyou518）

黃瑄在越南被Grab司機敲詐丟包

黃瑄透露，自己在當地遭遇交通詐騙，並表示，雖然整趟旅行遇到的人事物都非常友善親切，甚至手機當機時還有飯店人員熱心協助，但她認為這次的不愉快經驗雖然只是個案，卻明顯是針對趕時間的離境旅客下手。她分析這些司機看準遊客「離境之後就懶得申訴」、「有趕時間的考量」以及「多的當地貨幣也用不到」的心態，因此比較容易妥協，呼籲大家出國務必提高警覺。

談到事發經過，黃瑄表示原本透過叫車軟體預約車前往機場，沒想到來接應的竟是一台機車。正當她感到困惑拿出手機確認時，對方竟擅自按下「取消訂單」，並強行將她的行李放上車，比手畫腳示意騎車比較快。當下她若重新叫車需支付1.5倍車資且耗時，為了趕飛機只好無奈配合，雙方也談妥以原價支付。豈料這位司機不僅以時速20公里的龜速前進，途中更停下來透過手勢暗示「要加價啊！」，直到黃瑄答應多給小費才願意繼續騎。

當黃瑄看到機場塔台以為終於解脫時，司機竟將她丟包在高架橋邊，並非指定的第二航廈。當她拒絕支付無理的高額車資，對方竟一改聽不懂的樣子，甚至壓住行李不讓她拿。黃瑄當下「推開他的手搶過行李」，考量到人身安全，深怕再上車會被載去更偏僻的地方敲詐，她牙一咬決定揹起18公斤重的行李徒步狂奔。幸運的是，她跟隨一名當地路人指引，在一陣慌亂中終於抵達出境大廳，最後才驚險衝上飛機。