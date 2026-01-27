野生林俊傑帶小20歲女友約會！「0偽裝看電影」全被拍 認愛後首同框

記者潘慧中／綜合報導

金曲歌王林俊傑（JJ）2025底罕見公開認愛，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席母親70歲壽宴，同框照瞬間掀起各界關注。近日進一步引起討論的是，有網友巧遇他和女友去電影院約會，享受著難得的休閒時光。

▲林俊傑和七七被目擊一起看電影。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



根據網友曝光的畫面可以看到，電影院內當時光線昏暗，林俊傑與七七並肩而坐。穿著深色上衣的他似乎被電影劇情深深吸引，為了看清楚細節，還探出上半身，看得相當入神。

林俊傑身旁的七七則顯得較為放鬆，將身體舒適地靠在椅背上觀賞電影，兩人一前一後的坐姿形成有趣對比。而此次在新加坡被網友捕獲，是兩人公開戀情以來第一次被拍到合體畫面。相較於舞台上的光鮮亮麗，私底下的他與女友互動顯得相當低調且生活化。

▲林俊傑2025年底認愛七七。（圖／翻攝自微博／林俊傑、七七）



這次的偶遇畫面曝光後，讓粉絲們得以一窺歌王私下的感情生活。儘管身處公眾場合，林俊傑與七七並未刻意遮掩，大方地在新加坡的電影院享受二人世界。這組照片也間接證實了兩人感情穩定，讓不少粉絲看到後紛紛送上祝福。

▲七七年僅24歲。（圖／翻攝自微博／七七）

