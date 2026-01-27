Tyson Yoshi夢幻合體男神王嘉爾！　激裸上空放送神猛粗肌

▲ Tyson Yoshi演唱會邀請王嘉爾站台。（圖／Just Kidding Limited 提供）



記者翁子涵／台北報導

Tyson Yoshi於24、25日一連兩天在澳門倫敦人綜藝館舉辦新巡演《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》，首度在澳門演出，除了首場邀來香港R&B情歌王子湯令山（Gareth T.）助陣，第二天壓軸場更一舉邀來亞洲男神王嘉爾及香港人氣歌王張敬軒站台，現場熱鬧非凡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ Tyson Yoshi合體王嘉爾及張敬軒。（圖／Just Kidding Limited 提供）



Tyson Yoshi與王嘉爾兩位男神首度同台飆歌，特別首唱新歌〈DeadEnd〉，兩人在舞台上以「一黑一白」的造型亮相，雙帥合體掀起全場尖叫連連，王嘉爾更當場拱Tyson即興跳舞，讓他連忙揮手拒絕，逗得全場大笑，王嘉爾也透露希望未來能與 Tyson 合作推出廣東歌曲。

隨著演唱會進入尾聲，Tyson 演唱〈In My Dream〉時，王嘉爾與張敬軒再度一同登台安可，三位男神罕見合體，與全場觀眾一起掀起最高潮，也為澳門演唱會留下經典畫面，Tyson 也預告希望今年下半年能重返「音樂家鄉」台灣開唱，讓台灣歌迷期待值瞬間飆升。

除了演唱會嘉賓雲集，有著好身材的Tyson Yoshi 不吝嗇展現健壯六塊肌，不僅半裸上陣，還首次獻出吉他自彈自唱處男秀，為澳門場獻上第二個「第一次」，只見現場彈唱〈你不會一輩子的愛上我〉的他成功將「震撼波」(胸肌)與「音波」合而為一，還得意地望向好友兼吉他手 Teddy Fan 開玩笑說：「學著點啊！」相當搞笑。

Tyson 接著自嘲表示：「我今天算是『破處』啦！其實我只會彈這一首歌，其他一概不會。為了這個表演苦練了好幾個月，但也只練這一首，所以 Teddy 還不能被辭退，大家放心，之後還是會看到他。」向來寵粉的他，更將這次「破處用的吉他 Pick」送給台下觀眾，並感性感謝支持：「看到很多熟悉的面孔，謝謝你們的支持，I Love You Too！」

