昔崩潰像「變腫病毒」！　男星狠甩8公斤「公開私藏秘招」

▲ 郭家瑋推出新創作歌曲〈我也我也〉。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

郭家瑋推出新創作歌曲〈我也我也〉，這是他第一首和其他創作人一起Co-Write的作品，也被他認為是自己「最難唱」的一首歌曲，歌曲描述的是一段沒有結論的關係，歌名後面可以接上無數個句子，卻同時帶著一種事後才補上的遺憾感，郭家瑋笑說這首歌是整個創作營「最多人搶著想收錄」的作品之一，但他從一開始就很確定：「一定要留著自己唱。」

▲▼ 郭家瑋近期瘦身有成，甩肉8公斤。（圖／索尼音樂提供）



郭家瑋也表示〈我也我也〉是他目前自己創作作品裡「最難唱」的一首，必須刻意不把情緒推向爆發，而是讓想念與後悔一路蔓延，錄音當天，製作團隊甚至把燈關暗、把人拉回創作時的場景與故事背景，協助他用「說故事」的方式完成每一句歌詞。

郭家瑋近期瘦身有成，大家都大讚他變帥了，朋友更開玩笑說他可以加入男團了，他表示在短時間內瘦了8公斤，除了常去打羽球，也在家做「很古老但很有效」鄭多燕減脂運動，再搭配一天吃一餐、吃得健康一點，成功瘦下來。郭家瑋也打趣說變瘦的最大好處是，歌迷拍他表演的限時動態會「比較好轉發」，以前自己看都覺得像「變腫病毒」。

此外，近期頻繁往返星馬工作的他，被好友DIOR大穎帶去吃榴槤，一天內解鎖黑刺、貓山王、竹腳榴槤加山竹，吃得滿足，但他隱隱擔憂說：「這樣吃我減掉的8公斤差點都回來了，鼻血都要流出來了！」

