快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

藝壇大哥曹西平今天走完人生最後一程，但這期間他的乾兒子小俊一直無法面對外界，今天他終於現身，並哽咽說到：「爸爸我很開心你在人前說我是乖兒子，這麼照顧我們，爸爸你真的值得我們驕傲。」

乾兒子小俊提到，「首先非常感謝今天所有幫忙我的人，也謝謝願意來參加他的謝幕，四哥很早跟我說過，如果有一天他怎麼了，要簡單一點。」小俊也提到，爸爸說過，如果我走了，你會很可憐，你要面對所有人，所有媒體，但今天我不是一個人，有很多人幫助我，爸爸可以放心。

小俊也說，一開始我真的很慌，沒有你們我真的撐不過來，爸爸這一生已經很精彩，唯一放不下，就是這家Jeremy耳環店，傷心歸傷心，日子還是要過下去，活得精采也是他一輩子真正做到的事情。

小俊也表示：「四哥照顧我，在家就一定會煮飯給我們吃，荷包蛋煎破了，他就會自己吃，再煮一個給我，不管我出國工作還是台中的店，每天都會傳訊息給我，跟我說業績跟菜色，他看不到我會很慌，會騷擾我們店員，確定我平安他就很放心。」

「爸爸提醒我要跟他多說話，因為哪一天他不在了，我們說再多他也聽不到，所以我很珍惜跟他在一起的每一段時間，他把身邊每人都放在心上，對店裡的每個弟妹也都關心，每天自掏腰包，到店裡去分享。」

小俊說，有回過年，他叫我不要買年菜，他想好菜單，請彰化鵝肉店老闆娘買菜，親做給我們吃。他常常跟我拿現金，要買菜做給員工吃，四哥我現在擁有的一切，都是你給我的，你都不計較了，我怎會計較這些，他跟別人說我是他的好兒子，我就想到沒有辜負他，他也值得我們驕傲。

小俊認為，爸爸這一生用盡全力在燃燒，他活得精采，今天這一場演唱會我也盡量低調處理，因為四哥說過了，等到大家發現他已經不在了我會很慌，但他連煮個荷包蛋都會被發現，我要怎麼低調？

四哥很愛他的粉絲們，所以要直播，「謝謝各位前來，四哥身為你的孩子我很光榮，身為父親的你，應該可以驕傲，在天上不用再操心。謝謝各位。

四哥自學做麵包，也是語言天才，當年小俊在便利商店上班，四哥罵你不給我點數，我要跟你們店長講，兩人才開啟這一段緣分。