離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」 她凌晨到菜市場搶攤位

▲Melody在失婚後，轉往直播帶貨，在小紅書一戰成名。（翻攝自Melody臉書）



圖文／鏡週刊

周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。

Melody在失婚後，事業迎來第二春，她把重心轉往直播帶貨，在小紅書一戰成名，首場直播就創下破億流量與1200萬人民幣（5300多萬台幣）業績，還有1.2億流量，被封為帶貨女王。

福原愛與江宏傑離婚後，事業重心轉往中國大陸，在小紅書等平台直播帶貨，主要銷售日用品，也試圖以分享生活、穿搭及商品等方式經營，展示了轉型做直播主的努力與決心，2025年底，她宣布了再婚喜訊，對象就是爆出「不倫戀」疑雲的「橫濱男」A先生，且已懷孕。

▲福原愛在小紅書等平台直播帶貨，主要銷售日用品。（翻攝自福原愛微博）



曾是《國光幫幫忙》助理主持人的Una（林書葶），與前夫離婚，淨身出戶，她在舞蹈教室當櫃台小姐，凌晨4點到菜市場搶攤位賣童裝，就是為了賺錢，不再主攻演藝工作。

▲Una（林書葶）凌晨4點到菜市場搶攤位賣童裝，不再主攻演藝工作。（翻攝自Una臉書）





