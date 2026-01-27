何健麒前女友爆「警方已證實他吸毒」！　怒：替被他傷過的女生討公道

記者田暐瑋／綜合報導

大陸短劇男神何健麒擁有高顏值，演出多部作品走紅，被列為「短劇F4」之一，去年捲入劈腿風波，如今又遭前女友實名舉報染毒，何健麒否認所有指控，但前女友並未放過他，27日再度發文控訴，強調已配合上海警方完成了調查取證，警方確認情況屬實，掀起軒然大波。

對於何健麒的否認，朱姓前女友27日發表長文，表示26日配合上海警方完成了調查取證，警方確認其所述情況屬實，並對何健麒的報案不予立案，意味著她並不存在誣告的嫌疑，「我沒有任何誣陷嫌疑！再次聲明我舉報是毒品不是Rush！是毒品 ！」

▲何健麒。（圖／翻攝自微博／何健麒7）



朱女在文中提到，何健麒於2021年曾因涉毒被警方帶走調查，並留下相關的尿檢和血檢記錄，批評何健麒立刻去做尿檢的行為根本是避重就輕，「想拿近期沒涉毒來證明以前也沒涉毒，實在是讓人覺得可笑。這不過是糊弄粉絲、把大家當猴耍的拙劣手段，全程避重就輕，根本毫無意義。」

朱女透露會公審何健麒的動機，「我的出發點特別簡單，是為了想替這些年被他傷害過的女生們討一個公道。據我了解，他做過的那些事，遠比去年爆料的內容更過分。」網友們對此事表達了不同的看法，有些人對朱女的指控表示支持，期待警方能進一步調查過去的紀錄；然而，也有網友質疑朱女的動機，認為她在分手後才選擇公開這些指控，只是想刻意炒作。

▲何健麒遭舊愛爆料。（圖／翻攝自微博／何健麒7）



