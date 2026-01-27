《魔法公主》29年「IMAX 4K重返大銀幕」！　在台首周票房曝光

記者蔡琛儀／台北報導

被譽為「宮﨑駿顛峰代表作」的吉卜力經典《魔法公主》，首度以IMAX 4K規格登上台灣大銀幕，上週五推出《魔法公主IMAX 4K數位紀念版》，首週末全台票房飆近500萬元，成績亮眼。首週購票特典「巨木森林IMAX限定版」海報質感出眾，掀起影迷搶收熱潮。

▲《魔法公主》是宮崎駿代表作之一。（圖／甲上娛樂提供）

隨著口碑延燒，片商宣布自本週四起，除IMAX 4K外，將同步推出「4K數位紀念版」、「Dolby Cinema」與「Dolby Vision＋Atmos」等版本接力上映，並加碼釋出4款限量珍藏海報。設計元素囊括山獸神、螢光巨人、魔法公主小桑、阿席達卡、山犬神族與滿坑滿谷的木靈，完整重現片中森林世界，一口氣滿足影迷收藏慾望。

其中IMAX 4K第二週特典為台灣獨家「螢光巨人IMAX限定版A3海報」，以厚磅鑽卡紙搭配局部上光，呈現螢光巨人的半透明光感；Dolby Cinema版本推出「五彩山獸神杜比限定版」，Dolby Vision＋Atmos則主打「漫步的小桑」海報，一般4K版本亦有「小桑的面具」紀念海報可兌換。多版本上映加上限量特典，讓《魔法公主》成為年初影迷必追的收藏盛事。