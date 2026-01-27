霍諾德爬台北101耳機聽什麼？親自揭曉「搖滾歌單」　無奈笑：訊號一直斷

記者蕭采薇／綜合報導

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，最終以驚人的91分鐘成功攻頂。許多人好奇，這位極限運動員在攀爬過程中，耳機裡究竟放的是什麼音樂？霍諾德在接受《Variety》專訪時親自揭曉謎底，原來是一份「開車時做的搖滾樂歌單」，且大多是「Tool」樂團的歌。不過他也自爆，因為訊號不穩，其實大部分時間「音樂一直斷掉，我根本聽不到！」

▲霍諾德徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

耳機聽什麼？霍諾德：Tool樂團的搖滾樂

霍諾德在攀爬過程中，一度因調整藍芽耳機引發討論。他在專訪中透露，這份播放清單其實是幾個月前他在開車時製作的，最近訓練時也一直聽，「基本上就是我從小到大喜歡的搖滾樂，大部分是Tool樂團的歌。」

▲霍諾德登頂後，在台北101頂端自拍。（圖／Netflix提供）

霍諾德解釋，聽音樂不只是為了娛樂，更是為了「配速」。他計算過爬完每一節「竹節（bamboo box）」大約需要5到6.5分鐘，「所以我只要知道這首歌有多長，就能大概判斷自己爬得太快還是太慢。」

訊號狂斷！音樂沒了、導播失聯 他超淡定：算了我就爬我的

然而計畫趕不上變化，霍諾德透露，在攀爬過程中，不僅與地面導播團隊的通訊時常斷訊，連音樂也一直「消失」。

「音樂一直斷斷續續，到最後我根本聽不清楚，心想『算了不管了（Whatever），我就做我自己的事。』」霍諾德笑說。

▲霍諾德和觀眾合照。（圖／Netflix提供）



至於與製作單位的通訊中斷，他也展現了神級的心理素質：「我對這些完全不感到壓力。有時候我聽不到任何人說話，這對攀岩本身沒影響，因為我本來就習慣活在自己的世界裡。」他表示，唯一擔心的只是不知道直播進度，「我不知道導播是不是在叫我快一點或慢一點？我想說『管他的』，反正我就繼續爬，能連上線簡直是魔法，畢竟這是在大樓死角。」

▲霍諾德和辦公室中應援的群眾打招呼。（圖／Netflix提供）

最後一段風大到像被「錘擊」 自拍沒彩排

除了音樂插曲，霍諾德也提到最後階段的強風。他形容大樓頂端的風勢強勁，每當他爬到迎風面的角落時，感覺就像「被風錘擊（hammered）」。至於攻頂後那張經典的自拍，他坦言完全沒彩排，「如果是我自己爬山攻頂，我也會拍張全景照給家人看，所以在這座不可思議的塔尖上自拍，也是很合理的吧！」

▲「龍柱」是霍諾德心中的較困難的挑戰段。（圖／Netflix提供）

▲霍諾德隔著台北101的玻璃，和太太桑妮對望。（圖／Netflix提供）