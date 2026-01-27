71歲父親突腦出血猝逝！　陳威全崩潰曝「未完成遺憾」

▲ 陳威全父親猝逝。（圖／陳威全提供）



記者翁子涵／台北報導

歌手陳威全近年居家遷移至蘇州、並在上海發展，今（27日）哀痛透露父親日前因急性腦出血造成大面積出血辭世，享壽71歲，噩耗來得突然，讓他難以承受，得知父親腦溢血的消息後，他第一時間帶著妻子與孩子，連日奔波趕返馬來西亞，只為陪伴家人、送父親最後一程，他哽咽表示：「謝謝爸爸撐著一口氣，等著我們一家三姐弟全部趕回來，爸爸真的有等到每一個人都到了，才斷了氣，很謝謝爸爸的愛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 陳威全來不及帶父親到上海旅遊。（圖／陳威全提供）



談到心中最大的遺憾，陳威全坦言這一、兩年來幾乎沒有與父親實際見到面，但父子之間始終保持密切聯繫，「我們常常視訊，彌補彼此不在身邊的距離。」他回憶父親晚年生活其實相當充實，與母親四處走訪，「英國跑跑、內地跑跑、吉隆坡跑跑，會到三個孩子家裡輪流住一住、走一走。」如今再回想起來，更顯珍貴。



原本陳威全早已計畫好今年五月，要帶著爸爸、媽媽一起來一趟江南之旅，從上海一路走訪蘇州、杭州，將上海、蘇杭一次玩到位，也希望讓父母多看看他近年生活與工作的地方，未料行程尚未成行，卻成了來不及完成的心願。

陳威全感慨表示：「到現在為止，我做過最對的一件事情，就是前年的時候翻唱了鄧麗君（Teresa Teng）的經典《我只在乎你》。」當時他靈機一動，邀請父親與母親一同出演音樂錄影帶，替兩老留下許多珍貴畫面，「真的拍了很多又帥又美的照片。」陳爸爸在告別式中所使用的遺照，正是當時拍攝時留下的劇照，陳威全不捨又欣慰地說：「至少，為爸爸留下了一個很好的樣子。」

