ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

何健麒前女友爆「警方已證實他吸毒」
醫警告睡覺太亮「心臟整夜加班」
曹西平三哥缺席告別式「悄返澳洲」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫生 張喬菲 趙櫻子 霍諾德 賈永婕 侯昌明 曾雅蘭 唐綺陽

71歲父親突腦出血猝逝！　陳威全崩潰曝「未完成遺憾」

▲▼ 陳威全父親猝逝。（圖／陳威全提供）

▲ 陳威全父親猝逝。（圖／陳威全提供）

記者翁子涵／台北報導

歌手陳威全近年居家遷移至蘇州、並在上海發展，今（27日）哀痛透露父親日前因急性腦出血造成大面積出血辭世，享壽71歲，噩耗來得突然，讓他難以承受，得知父親腦溢血的消息後，他第一時間帶著妻子與孩子，連日奔波趕返馬來西亞，只為陪伴家人、送父親最後一程，他哽咽表示：「謝謝爸爸撐著一口氣，等著我們一家三姐弟全部趕回來，爸爸真的有等到每一個人都到了，才斷了氣，很謝謝爸爸的愛。」

▲▼ 陳威全來不及帶父親到上海旅遊。（圖／陳威全提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 陳威全來不及帶父親到上海旅遊。（圖／陳威全提供）

▲▼ 陳威全父親猝逝。（圖／陳威全提供）

談到心中最大的遺憾，陳威全坦言這一、兩年來幾乎沒有與父親實際見到面，但父子之間始終保持密切聯繫，「我們常常視訊，彌補彼此不在身邊的距離。」他回憶父親晚年生活其實相當充實，與母親四處走訪，「英國跑跑、內地跑跑、吉隆坡跑跑，會到三個孩子家裡輪流住一住、走一走。」如今再回想起來，更顯珍貴。
 
原本陳威全早已計畫好今年五月，要帶著爸爸、媽媽一起來一趟江南之旅，從上海一路走訪蘇州、杭州，將上海、蘇杭一次玩到位，也希望讓父母多看看他近年生活與工作的地方，未料行程尚未成行，卻成了來不及完成的心願。

陳威全感慨表示：「到現在為止，我做過最對的一件事情，就是前年的時候翻唱了鄧麗君（Teresa Teng）的經典《我只在乎你》。」當時他靈機一動，邀請父親與母親一同出演音樂錄影帶，替兩老留下許多珍貴畫面，「真的拍了很多又帥又美的照片。」陳爸爸在告別式中所使用的遺照，正是當時拍攝時留下的劇照，陳威全不捨又欣慰地說：「至少，為爸爸留下了一個很好的樣子。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳威全

推薦閱讀

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」　認腦部嚴重損傷：不想活下去

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」　認腦部嚴重損傷：不想活下去

8小時前

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」！新娘崩潰討違約金 經紀人回應了

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」！新娘崩潰討違約金 經紀人回應了

10小時前

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」 她凌晨到菜市場搶攤位

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」 她凌晨到菜市場搶攤位

9小時前

王子神隱3個月「終於露面了」！被拍現身吃尾牙 范姜彥豐嗆：還要臉嗎

王子神隱3個月「終於露面了」！被拍現身吃尾牙 范姜彥豐嗆：還要臉嗎

3小時前

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」　巨星獨白惹鼻酸

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」　巨星獨白惹鼻酸

5小時前

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應我嗎

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應我嗎

5小時前

快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

6小時前

獨家／12月才開播！胡瓜《週末最強大》爆錄最後一集！　電視台回應了

獨家／12月才開播！胡瓜《週末最強大》爆錄最後一集！　電視台回應了

1/26 15:10

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

獨家／孫生母淡水行竊又被抓　「半導體千金」張喬菲老公逮個正著

1/26 15:37

野生林俊傑帶小20歲女友約會！「0偽裝看電影」全被拍 認愛後首同框

野生林俊傑帶小20歲女友約會！「0偽裝看電影」全被拍 認愛後首同框

7小時前

陸女星直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻

陸女星直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻

17小時前

曹西平今舉辦告別式！現場發送「醜八怪紀念哨子」　小S、胡瓜送花致哀

曹西平今舉辦告別式！現場發送「醜八怪紀念哨子」　小S、胡瓜送花致哀

7小時前

熱門影音

結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎

結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎
Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」
霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大
陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」

陳漢典婚禮「深情接吻Lulu」　害羞誇她「事業線很吸引人」
賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」
「許光漢典」婚禮合體！　Lulu笑：婚結早了XD

「許光漢典」婚禮合體！　Lulu笑：婚結早了XD
賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」
霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」

霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

看更多

【真的不是在殺豬】小柴犬第一次打針...狂叫超抗拒XD

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

Lulu婚禮送客造型「全是毛巾布做的」！　累喊：結個婚要躺三天

33分鐘前0

夢幻聯動！李洪基、李昇基宣布高雄開唱　《花遊記》悟空、八戒合體了

45分鐘前10

韓國女神除夕夜組團性感演出！ 南珉貞領銜讓全場尖叫

54分鐘前0

Tyson Yoshi夢幻合體男神王嘉爾！　激裸上空放送神猛粗肌

1小時前0

《魔法公主》29年「IMAX 4K重返大銀幕」！　在台首周票房曝光

1小時前24

八點檔女星越南遇司機敲詐　「遭丟包橋邊」下秒扛行李狂奔

1小時前0

71歲父親突腦出血猝逝！　陳威全崩潰曝「未完成遺憾」

1小時前114

霍諾德「穿紅衣爬台北101」幕後有故事！　賈永婕曝過程：莫名好笑

1小時前20

夯曲《在加納共和國離婚》原唱是她！　驚喜宣布來台開唱

1小時前0

昔崩潰像「變腫病毒」！　男星狠甩8公斤「公開私藏秘招」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」
    8小時前5224
  2. 爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」
    10小時前1212
  3. 離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」
    9小時前1611
  4. 王子神隱3個月「終於露面了」！
    3小時前2839
  5. 全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」
    5小時前385
  6. 霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」
    5小時前3215
  7. 曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」
    6小時前101
  8. 獨家／12月才開播！胡瓜《週末最強大》驚傳錄最後一集！　電視台回應了
    1/26 15:1023
  9. 孫生母淡水行竊又被抓「半導體千金」老公逮個正著
    1/26 15:371814
  10. 野生林俊傑帶小20歲女友約會！
    7小時前2010
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合