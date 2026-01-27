爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」！新娘崩潰討違約金 經紀人回應了

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《廚師的迫降》女團成員是工讀生
最不顧家的三大星座男！
丁禹兮霸氣現刷20萬寵粉！
爆婚禮前1天「被王識賢放鳥」！新娘崩潰討違約金 經紀人回應了

▲王識賢常在Threads與粉絲互動，以親民、真實風格大受歡迎，展現與眾不同的親切魅力。（翻攝自王識賢Threads）

圖文／鏡週刊

影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。

婚宴前一天說沒空

近日，有剛完婚的新娘在網路上發表了一篇「在自己婚禮上遇到雷（婚禮前一天，被藝人取消商演）」的文章，仔細描述從去年10月初向王識賢經紀人提出1月中旬的婚宴邀約，4首歌加拍照耗時約45分鐘，雙方當場簽約，並在婚宴前一週付出尾款，當時一想到婚宴有偶像的祝福，內心滿是喜悅。

▲在宣傳電影《角頭—鬥陣欸》時，王識賢（右）於表演後去春風（左）家作客，兩人合照引發「夢幻聯動」熱潮。（翻攝自春風IG）

準新人12月底開始和王識賢經紀人密切聯繫婚宴演唱，得知婚宴與拍戲撞期，王識賢得在晚上9點抵達台中棒球場，時間上會改變或取消，不過準新人、婚顧及經紀人都有提出解決方案。

到了婚宴前3天，婚顧向王識賢方面確認能否配合？表示如果分身乏術，早點說還能取消，無需付違約金，或是讓王識賢可提早離開，且唱酬不打折。原以為一切定案，卻在婚宴前一天早上，經紀人傳訊息告知，因為拍戲時間往前，所以無法到場。

▲因電影《角頭》系列的黑道大哥「仁哥」一角，王識賢人氣再度翻紅，尾牙、商演及婚宴邀約不斷。（李老闆直播集團提供）

音響已租好很傻眼

▲王識賢（左）與羅志祥（右）因合作電影《我的網紅女兒》互動熱絡，兩人有許多對手戲。

準新人聽了徹底崩潰，不但演出配備音響都已租好，臨時也找不到其他歌手替補，一生一次的婚宴整個被打亂！事後向經紀人要求違約金，卻得到「合約上沒有提到取消要賠這件事」，弄很久才談妥願賠償唱酬1成給新人。

王識賢經紀人回應：「這場活動確實有人來詢問，但第一個時間，我們因為檔期配合不上，所以回絕掉了！合約不是我們簽的，簽約的公司也不是我們，對方的訂金匯去給誰，我們也不知道！我們也很想知道，到底誰讓這件事演變成這樣？」而負責聯繫的公關公司也回應：「一切是誤會，一開始就被拒絕，藝人完全不知情。」主角新郎倌也表達歉意，下架爆料。

▲王識賢（右2）與吳念軒（左起）、黃騰浩、高捷及黃鐙輝演出黑幫電影《角頭—鬥陣欸》，票房表現相當亮眼。


放鳥羅生門／聲援黃子佼遭炎上　他還爆20年前喝醉想強吻醜聞

