霍諾德「穿紅衣爬台北101」幕後有故事！　賈永婕曝過程：莫名好笑

記者蔡宜芳／綜合報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手登頂台北101，震撼全球。而身為台北101董事長的女星賈永婕，也陸續公開背後故事，27日再分享霍諾德為何身穿紅色衣服攀爬，也坦言外國團隊曾擔心會有政治敏感疑慮。

▲賈永婕陸續分享霍諾德登頂101的幕後故事。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

賈永婕透露，關於霍諾德攀爬當天該穿什麼顏色，製作團隊其實私下認真討論過。霍諾德一開始就打算穿最愛的紅色衣服攀爬，但製作人James有些尷尬地找賈永婕溝通，原來團隊擔心「會不會被解讀成某種政治立場」。賈永婕坦言，看到一個外國製作人這麼認真替她擔心政治敏感度、怕她難做，當下真的覺得莫名好笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲霍諾德穿上最愛的紅色攀爬台北101。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

面對外國團隊的疑慮，賈永婕展現了大器的判斷與開明的態度，「我跟他說，放心。在我們這裡，紅色代表的是吉祥、喜慶、祝賀，而且紅色真的很漂亮。我舉雙手雙腳贊成他穿紅色攀爬。」沒想到最終捕捉到的攝影成果極其驚豔，讓她很感動。

除了攀登花絮，賈永婕也提到，家族群組「賈懂不懂」最近常「恐嚇」她不要再發文，擔心她人氣正旺會一不小心被討厭。但賈永婕真性情直言：「討厭我的人，不會因為我不發文就突然喜歡我。我一直發文，他們一定會更討厭我——但也真的，拿、我、沒、辦、法。」並不打算在意酸民的看法。