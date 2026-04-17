長子決裂貝克漢家族3年！　維多利亞首發聲：一直努力愛孩子

記者陳芊秀／綜合報導

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）的27歲的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前公開與原生家庭撕破臉，家族風波甚至引發全球關注。一直保持沉默的「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）首度打破沉默發聲。

▲貝克漢長子布魯克林公開與原生家庭決裂，「貝嫂」維多利亞打破沉默回應。（圖／翻攝自IG）

維多利亞首發聲

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《華爾街日報》報導，維多利亞遭到長子布魯克林指控，包括「控制輿論」來主導布魯克林的生活，以及「無止盡地試圖破壞」他與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）的關係。她受訪被問及與兒女的關係，回答道：「我認為我們一直以來……我們非常愛我們的孩子。我們始終努力成為最好的父母。你知道，我們在大眾目光下生活了30多年，我們一直以來努力做的，就只有保護並愛護我們的孩子。這就是我目前真正想說的全部。」



事業不受家庭風波影響

關於外界關注家庭風波是否影響其創立的品牌形象，維多利亞表示這些負面報導沒有影響品牌事業。她自從2008年起設立同名奢侈時尚品牌，最近還推出了美妝系列。她強調：「我認為最終人們購買我的產品是因為產品真的很好，我不認為他們買我的眼線筆僅僅是因為我是誰。」

長子決裂貝克漢家族

布魯克林與父母的疏遠狀態已持續了大約3年。他與家人交惡在去年年的大部分時間裡都是小報八卦的焦點，並在去年底婚禮後達到沸點。在今年一月的一則 Instagram 限時動態中，布魯克林寫道，他「不想與家人和解」。他在貼文中指責父母在媒體上散布關於他和家人的「無數謊言」，並形容他與父母及手足的關係是「虛假的」，僅靠「表演性質的社群媒體貼文」和家庭活動來維持。他還聲稱父母竭盡所能地阻礙他與佩茲的感情，並透露他母親「在最後一刻取消製作妮寇拉的禮服」，且在他結婚前「試圖賄賂」他簽署放棄姓名權。