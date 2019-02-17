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楊謹華幫夫運！石油商老公春酒中獎「豪氣加倍捐出去」全場尖叫

記者林奕如／台北報導

楊謹華、安心亞所屬百鴻揚娛樂經紀公司16日春酒，領軍師弟妹邱宇辰、李杏、何夏、造型師李昱緯（Ian），以及兩名生力軍程予希、簡伯廷等，一字排開八位藝人大陣仗。兩女神各捐出六位數大紅包，提供給公司和賓客抽獎。楊謹華帶石油設備供應商老公Ben一起出席，結果老公被抽中，他當場豪氣加倍再捐出來，全場尖叫不斷。

▲百鴻揚娛樂春酒，Ian,李杏,簡伯廷,楊謹華,安心亞,何夏,邱宇辰.程予希。（圖／百鴻揚娛樂提供）

▲楊謹華、安心亞領軍師弟妹Ian、李杏、簡伯廷、何夏、邱宇辰、程予希經紀公司春酒。（圖／百鴻揚娛樂提供）

幸福人妻楊謹華第一次跟夫家過年，所以今年沒安排出國，到處和家人朋友聚會拜年，「反而覺得過年比平常更忙碌，因為有太多平常沒時間做的事要做，也跟朋友能有時間一起聚會。」至於包給家人的紅包，一姐楊謹華說：「能有機會包紅包都是很開心的，也討個喜氣。」

▲▼楊謹華,福斯台灣原創影集《愛的廣義相對論》《明晚・空中見》探班採訪。（圖／記者李毓康攝）

▲楊謹華剛結為人妻。（圖／資料照圖／記者李毓康攝）

安心亞因爲拍戲，所以只放了5天年假，「我跟媽媽待在台北過年，一起去附近的廟排發財金，拜完後去買刮刮樂，結果全摃龜，媽媽就說我是正財命格啦，所以還是開心。」此外，她有跟姐妹去關渡宮過財神洞，逛整條美食街，因姐妹家人在那擺了很多攤，她笑說：「不停的吃，吃很多高熱量食物、甜點、但還是過意不去，所以初一就開始連三天晚上都去運動，另外還追劇、彈吉他，把這半年想做的都做了，過年雖然沒去哪，但也是很幸福。」

▲▼安心亞。（圖／環球提供）

▲安心亞許願今年冰島之旅成行。（圖／資料照／環球提供）

安心亞透露，新的一年可以嘗試更多的新角色、發新專輯，心中小心願則是，希望延宕了一年多的冰島行可以順利成行，她下定決心，「坐而言不如起而行，珍惜眼前正在飛走的時間，任何一分一秒都不要浪費 ，想做的就去做吧，要過個不平凡的豬年。」

邱宇辰過年帶全家人到花東玩了五天四夜，大玩德州撲克舒壓一下，包多少紅包給家人，他豪氣表示：「不管包多少都是心意啦，對家人我沒在小氣的哈哈哈。」李杏則哪裡也沒去，因為家人都出國，她打趣自己被狠心遺棄，留在家照顧兩隻狗狗，不過算是有徹底的放鬆，「就是什麼都沒做，當了超級久的廢物，超級過癮，電也充的飽飽的。」

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楊謹華, 安心亞, 邱宇辰, 李杏, 何夏, 李昱緯, Ian, 程予希, 簡伯廷, 百鴻揚娛樂

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