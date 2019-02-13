ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

房思瑜晉升CEO性感爆乳　祕戀印尼富三代「8個月遠距離煲愛」

記者林奕如／台北報導

房思瑜籌備一年半，搶在情人節前夕宣布好消息，自創保養品牌Sercle上市，表示終於等到小孩出生一樣，至於緋聞男友、印尼籍富三代Giorgio Antonio（安東尼）是否給予支持，她笑說：「金援是沒有，但精神上給我支持，他還滿鼓勵我嘗試新東西，為我開心。」

▲▼房思瑜平面媒體餐敘。（圖／記者季相儒攝）

▲房思瑜性感爆乳，開心宣佈自創品牌上市。（圖／記者季相儒攝）

房思瑜13日出席記者餐敘，身穿MOSCHINO最小號的緊身洋裝，性感爆乳展現好身材，她去年6月和安東尼約會被拍，透露再也沒有見面了，她8個月來靠視訊電話維持感情，「遠距離聯繫，我也是第一次這樣經驗，每天打電話，目前還OK。」分隔兩地很放心彼此？她說：「沒想到這塊，心思都放在工作上」。

▲▼房思瑜平面媒體餐敘。（圖／記者季相儒攝）

▲房思瑜情人節計畫「在家包貨」。（圖／記者季相儒攝）

現在忙舞台劇、經營副業兩頭燒，房思瑜暫時把戀愛排到較後面順序，還說：「有了這個孩子，我可以不用愛情。」情人節將至，她說：「在家包貨吧」。緋聞男友若沒準備會不會生氣？她求饒表示，還在瞭解認識他的階段，對於這段戀情保密到家，不想多曝光。

▲▼房思瑜平面媒體餐敘。（圖／記者季相儒攝）

▲房思瑜籌備一年半保養品牌上市。（圖／記者季相儒攝）

這次獨資250萬自創品牌，房思瑜從無到有全程參與，到實驗室試用產品、談電商合作、跑國稅局，就連新聞稿都自己撰寫，雖然掛名CEO，但她直呼：「就是打雜的啦！」之前還發生因為一個錯字，所以印刷品都要重印，損失1萬5千元，她自責不夠細心，還有一次員工犯錯，她求好心切，先躲起來哭了一場，又去跑步紓解情緒，這次過年放9天假，她笑說，一直忍耐不打擾員工，但最後還是傳LINE。

李沛旭爆7年情斷蔡淑臻！　 「尊重妳一直想追求的自由」

推薦閱讀

廖峻拜年「先顧瀏海」萌翻！「在醫院過年」網心疼喊加油

3年前飛沖繩祝福...今陪愛紗離婚　六月心疼姐妹：我一直都在

蔡淑臻大街擁抱28歲嫩醫　1個月前被問李沛旭「冷淡回」

快訊／劈腿愛紗首發聲！周洺甫懺悔：沒有讓她快樂我很自責

愛紗崩潰老公劈腿「每晚睡不著」！經紀人心疼：給她一點時間

又有宮鬥劇可看！《宮心計2》美魔女天下「均齡45歲」網吃驚

雷／張彬彬Man抱林依晨吻下去！蓮花CP「一秒床戲」網暴動了

陳喬恩主動撲吻陳曉甜炸！《獨孤皇后》10集就圓房超神速

《獨孤皇后》首播一次看10集！陳曉苦追慘被陳喬恩發好人卡

小蠻邵翔交往6年有「愛的結晶」　放話：30歲前把自己嫁掉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

愛紗「癡心避孕」卻被背叛！　周洺甫婚變1年前早有預兆

鄧紫棋穿熱褲…往下一看「鉛筆腿現形」　網嚇傻：瘦好多

提款卡在小蠻手上　邵翔寵女友：我的錢就是她的！

「跟愛豆世界飛」一個月要花多少錢？　站姐秀帳單數字⋯網驚呆！

獨家／家家前男友出面打臉！曝甜蜜照「揭分手真相」：令人不齒

胡歌爆「情人節認愛」　3條件全符合…網瘋猜這2人！

影／《冰雪奇緣2》首支預告「比第一集黑暗」　艾莎、安娜有麻煩了

小蠻邵翔交往6年有「愛的結晶」　放話：30歲前把自己嫁掉

搭機偶遇口罩少年！兒子嗨喊：電視上的哥哥　一看「真的是超紅偶像」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

房思瑜, 房式深蹲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 3年前當小三爆哭謝罪！　貝琪宣布結婚「閃嫁10年粉絲」
  2. 胡歌爆「情人節認愛」　3條件全符合…網瘋猜這2人！
  3. 哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了
  4. 梅根嫁皇室1年「懷孕7月還在被罵」　喬治克隆尼火大幫出頭
  5. 「台灣金曲歌后」補位《歌手》！　網一看high了：青峰追星大會
  6. 林允遭爆花錢買熱搜！　釣出本尊「這樣回網友」
  7. 打到冰原也融掉！《七龍珠超：布羅利》進化　4DX版台灣看得到
  8. 《李屍朝鮮》柳承龍賣炸雞破紀錄　上映21天登「最賣座喜劇」
  9. 周明璟小賭新手運贏3倍　荷官拒收小費「以為我串謀」
  10. AOA智珉刪除爆瘦照片！加發3張「5字」親自回應粉絲了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366