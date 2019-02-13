房思瑜晉升CEO性感爆乳　祕戀印尼富三代「8個月遠距離煲愛」

記者林奕如／台北報導

房思瑜籌備一年半，搶在情人節前夕宣布好消息，自創保養品牌Sercle上市，表示終於等到小孩出生一樣，至於緋聞男友、印尼籍富三代Giorgio Antonio（安東尼）是否給予支持，她笑說：「金援是沒有，但精神上給我支持，他還滿鼓勵我嘗試新東西，為我開心。」

▲房思瑜性感爆乳，開心宣佈自創品牌上市。（圖／記者季相儒攝）

房思瑜13日出席記者餐敘，身穿MOSCHINO最小號的緊身洋裝，性感爆乳展現好身材，她去年6月和安東尼約會被拍，透露再也沒有見面了，她8個月來靠視訊電話維持感情，「遠距離聯繫，我也是第一次這樣經驗，每天打電話，目前還OK。」分隔兩地很放心彼此？她說：「沒想到這塊，心思都放在工作上」。

▲房思瑜情人節計畫「在家包貨」。（圖／記者季相儒攝）

現在忙舞台劇、經營副業兩頭燒，房思瑜暫時把戀愛排到較後面順序，還說：「有了這個孩子，我可以不用愛情。」情人節將至，她說：「在家包貨吧」。緋聞男友若沒準備會不會生氣？她求饒表示，還在瞭解認識他的階段，對於這段戀情保密到家，不想多曝光。

▲房思瑜籌備一年半保養品牌上市。（圖／記者季相儒攝）

這次獨資250萬自創品牌，房思瑜從無到有全程參與，到實驗室試用產品、談電商合作、跑國稅局，就連新聞稿都自己撰寫，雖然掛名CEO，但她直呼：「就是打雜的啦！」之前還發生因為一個錯字，所以印刷品都要重印，損失1萬5千元，她自責不夠細心，還有一次員工犯錯，她求好心切，先躲起來哭了一場，又去跑步紓解情緒，這次過年放9天假，她笑說，一直忍耐不打擾員工，但最後還是傳LINE。