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孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！　吳宗憲搖頭：真討厭

記者潘慧中／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」孫生的無厘頭風格在網路累積不小知名度，有次受邀客串電影時，卻因為睡過頭遲到也沒有接電話，工作人員都以為他不來了，製作單位甚至開始找替代人選，結果他一派輕鬆抵達，吳宗憲不敢置信地問：「你沒跟大家致意？跟前輩打招呼？」

▲▼孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲孫生被小優爆料差點害電影開天窗。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

孫生在《小明星大跟班》解釋以前還不懂事，那時候抵達現場不但沒有馬上道歉，他還試圖搞笑：「都看看誰來這邊了！久等了！趕緊的趕緊的！」他透露當時真的被罵爆，吳宗憲聽了則苦笑搖頭說：「你看這個真討厭。」

▲▼孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼孫生一到現場沒有馬上道歉還搞笑。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

在控制孫生遲到事蹟的影片中，有工作人員透露只要當天一早有他的通告，所有人一進棚就會提醒敲通告的人：「一定要打電話叫孫生起床喔！」但到最後不只發通告的人會打電話，當集企劃、執行製作人有空也會跳下來打電話叫他起床。

▲▼孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲一度聽不下去，他最後告誡孫生遲到後的處理態度很重要。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

「打通了隔一陣子你還要再打給他『你出門了嗎？』隔一陣子還要再打給他『你到哪裡啦？』」該工作人員透露當天要一直打到孫生進攝影棚，這個任務才會結束。吳宗憲整段看完表示無論遲到理由為何，重點是態度，以他來說，如果真的不小心遲到，他連梳化妝都不敢，鞋子換了就直接上台。

▲約從16：42分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

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關鍵字

孫生, Wackyboys, 反骨男孩, 吳宗憲

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