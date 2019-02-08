專訪／孫生爆慘背景「我被全班公幹」⋯親眼看媽上警車：好心痛

記者林彥君／專訪

網紅「Wackyboys反骨男孩」成員孫生曾是中天《麻辣天后傳》的助理主持人，孫生曾在節目中透露從小無人關心，還住過里長辦公室，讓主持人利菁聽完心疼噴淚。孫生接受《ETtoday星光雲》專訪透露媽媽精神出狀況，會不自覺偷東西，「她克制不了，是不是一種癮？」

▲孫生在訪問中對家庭侃侃而談。（圖／記者湯興漢攝）

孫生沒見過爸爸，在他有記憶時，媽媽就常進出警局及牢房，小時候放學時，看到同學的爸媽都會在家長接送區等待，「但是我放學，看到警車把我媽媽接走，這畫面讓我非常心痛，一輩子忘不了，其他人都有爸媽來接，為什麼我媽卻是被警察載走，我當時好慌張，不知道該怎麼辦。」

孫生回憶念小學二、三年級時，有次同學到他家玩，同學身上的500元不見，「隔天我被全班公幹，後來才知道是媽媽拿走，害我被全班排擠，大家以為我是小偷。」那段時間讓他很痛苦，至今想起仍記憶猶新。

▲孫生個性樂天，和家庭有關。（圖／記者湯興漢攝）

媽媽近期又入獄，要被關7、8個月，讓他今年又得獨自過年，孫生淡淡的地說：「原因又是老樣子。」往年過年孫生都是一個人待在家吃泡麵，看過年節目度過，母子和親戚已沒有來往，「上一代的恩怨我不清楚，我這輩子只看過舅舅2次。」

孫生住過里長辦公室、教堂和同學家，直到高中畢業後才靠打工賺房租，搬到頂樓加蓋的租屋處。孫生念高中時，隔壁班同學「阿瑋」曾拿著一張名片，對他說「有困難可以聯絡我媽。」有天孫生的媽媽又被關，他身無分文，打電話向「瑋媽」求救，瑋媽把他接到家裡住，高中3年都待在阿瑋家。

▲孫生熱愛表演工作。（圖／記者湯興漢攝）

瑋媽把孫生當親生兒子照顧，每天給他100元零用錢花用，「我體會到，原來回到家，家裡有的光的感覺是這樣，吃團圓飯原來這麼熱鬧，過年我看到瑋媽送阿瑋潮牌衣服好羨慕，沒想到我也有，我只是一個外人，想起來又想哭了，瑋媽是我的恩人。」

孫生談起家庭，原本調皮的語氣不見了，與眾不同的家庭背景，也造就他樂天的性格，「我不覺得這是缺陷，但我渴望被愛、被關懷。」孫生選擇樂觀面對遭遇，用耍寶來掩飾自己的不愉快，「別人玩芭比娃娃、玩車車，我若跑去說我是孤兒，同學也不會理我，不如讓自己過得快樂。」

利菁平時把孫生當兒子疼愛，她了解孫生遭遇後「母愛噴發」，大方邀請他吃團圓飯，孫生說他高中畢業，從瑋媽家離開後就再也沒吃過團圓飯，很期待能跟利菁一起圍爐。

▲孫生。（圖／記者湯興漢攝）