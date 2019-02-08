ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／孫生爆慘背景「我被全班公幹」⋯親眼看媽上警車：好心痛

記者林彥君／專訪

網紅「Wackyboys反骨男孩」成員孫生曾是中天《麻辣天后傳》的助理主持人，孫生曾在節目中透露從小無人關心，還住過里長辦公室，讓主持人利菁聽完心疼噴淚。孫生接受《ETtoday星光雲》專訪透露媽媽精神出狀況，會不自覺偷東西，「她克制不了，是不是一種癮？」

▲▼孫生專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲孫生在訪問中對家庭侃侃而談。（圖／記者湯興漢攝）

孫生沒見過爸爸，在他有記憶時，媽媽就常進出警局及牢房，小時候放學時，看到同學的爸媽都會在家長接送區等待，「但是我放學，看到警車把我媽媽接走，這畫面讓我非常心痛，一輩子忘不了，其他人都有爸媽來接，為什麼我媽卻是被警察載走，我當時好慌張，不知道該怎麼辦。」

孫生回憶念小學二、三年級時，有次同學到他家玩，同學身上的500元不見，「隔天我被全班公幹，後來才知道是媽媽拿走，害我被全班排擠，大家以為我是小偷。」那段時間讓他很痛苦，至今想起仍記憶猶新。

▲▼孫生專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲孫生個性樂天，和家庭有關。（圖／記者湯興漢攝）

媽媽近期又入獄，要被關7、8個月，讓他今年又得獨自過年，孫生淡淡的地說：「原因又是老樣子。」往年過年孫生都是一個人待在家吃泡麵，看過年節目度過，母子和親戚已沒有來往，「上一代的恩怨我不清楚，我這輩子只看過舅舅2次。」

孫生住過里長辦公室、教堂和同學家，直到高中畢業後才靠打工賺房租，搬到頂樓加蓋的租屋處。孫生念高中時，隔壁班同學「阿瑋」曾拿著一張名片，對他說「有困難可以聯絡我媽。」有天孫生的媽媽又被關，他身無分文，打電話向「瑋媽」求救，瑋媽把他接到家裡住，高中3年都待在阿瑋家。

▲▼孫生專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲孫生熱愛表演工作。（圖／記者湯興漢攝）

瑋媽把孫生當親生兒子照顧，每天給他100元零用錢花用，「我體會到，原來回到家，家裡有的光的感覺是這樣，吃團圓飯原來這麼熱鬧，過年我看到瑋媽送阿瑋潮牌衣服好羨慕，沒想到我也有，我只是一個外人，想起來又想哭了，瑋媽是我的恩人。」

孫生談起家庭，原本調皮的語氣不見了，與眾不同的家庭背景，也造就他樂天的性格，「我不覺得這是缺陷，但我渴望被愛、被關懷。」孫生選擇樂觀面對遭遇，用耍寶來掩飾自己的不愉快，「別人玩芭比娃娃、玩車車，我若跑去說我是孤兒，同學也不會理我，不如讓自己過得快樂。」

利菁平時把孫生當兒子疼愛，她了解孫生遭遇後「母愛噴發」，大方邀請他吃團圓飯，孫生說他高中畢業，從瑋媽家離開後就再也沒吃過團圓飯，很期待能跟利菁一起圍爐。

▲▼孫生專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲孫生。（圖／記者湯興漢攝）

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

害慘孫生「丟節目」　酷炫自認「靠爸族」：就當看到流氓

孫生3年前誤簽合約「變慈善家」　丟《麻辣》主持：我想被需要

孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

Lucy剛滿2歲「大膽舉動」嚇傻隋棠！　網笑噴：媽媽玻璃心

4巨星槓上漫威！演完《鋼鐵人2》男星放話「永不參演」

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

Lucy剛滿2歲「大膽舉動」嚇傻隋棠！　網笑噴：媽媽玻璃心

4巨星槓上漫威！演完《鋼鐵人2》男星放話「永不參演」

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

梁家輝豪宅內部曝光！　客廳種桃樹⋯烏龜乖乖坐大腿

生日前一天被偶像求婚！　他演唱會單膝下跪：現在是妳和我的時間

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

《奈何BOSS要娶我》成春節追劇黑馬！　「腹黑總裁撩妻」5看點攻陷少女心

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫生, 反骨男孩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 隋棠帶Max、Lucy放年假被拍！　親民舉動「現身華山草原」網讚爆
  2. 專訪／孫生爆慘背景「我被全班公幹」⋯親眼看媽上警車：好心痛
  3. 粉絲上位變正宮！　「與好萊塢巨星結婚」成功5案例
  4. 殘酷！《THE UNIT》限定團提早解散　「男女命運大不同」
  5. 瘋電影／我想有個家　只生不養無限循環悲慘人生
  6. 這7位韓團偶像都是台灣小孩！　「超強顏值」連韓網也推爆
  7. 獨／華航罷工驚見「22歲鮮肉天團」！差點趕不上連三天演出
  8. 2018年10大洋蔥含量最多的電影，保證哭到撕心裂肺！
  9. 春節電影看什麼？《幸福綠皮書》最暖心的奧斯卡強片
  10. 康茵茵尬戲遭疑「靠潛規則」　她擦乾淚擠笑「精神彌留」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366