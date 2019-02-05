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孫生26歲第一次圍爐！　領利菁家人紅包「感動想哭」：這是我一生追求

記者李湘文／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」孫生日前因為合約問題，暫時停止擔任《麻辣天后傳》助理主持人，但跟利菁的好感情不變，除夕夜依照原本的約定，到對方家裡一起圍爐。他飯後陪利菁開直播，顯得雀躍不已，也說是第一次體會到這麼熱鬧的年節氣氛，「太感動了。」

▲孫生到利菁家吃年夜飯，感動到快哭。（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

▲利菁邀孫生到自己家裡吃年夜飯。（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

利菁以往都到桃園公婆家過年，今年原本有計畫去義大利，但為了孫生，選擇留在台北家裡，訂了一桌1.5萬元的菜色，特地邀請親戚和孫生一起過來，吃一頓熱鬧的團圓飯。孫生從小缺少父母關愛，26年來也沒體會過年節氣氛，難得到利菁家，新奇大呼：「想不到是這樣子，一家人笑哈哈，這畫面很感動，這是我一生在追求的。」

▲孫生到利菁家吃年夜飯，感動到快哭。（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

▲孫生感受到利菁家裡歡樂的年節氣氛，感性表示「這是我一生追求的」。（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

除了吃年夜飯，孫生還從利菁和其他長輩手中領到紅包，直呼「真的太感動了啦」，甚至說心情激動地想哭。他回憶往年除夕，基本上就是一個人在家吃泡麵、看電視，雖然有去過女朋友家，但氣氛也很嚴肅，今年還是第一次吃到這麼豐盛的年菜、感受到歡樂氣氛。

▲孫生到利菁家吃年夜飯，感動到快哭。（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

▲孫生從利菁和其他長輩手中領到紅包，大呼感動得想哭。（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

不過，利菁坦承目前孫生合約問題「無解」，只希望如果可以的話，趕快把合約處理好，讓孫生能再回節目多學點東西。她也開玩笑吐槽：「為什麼（孫生）一直罵公司還不會被冷凍？因為他比公司更強勢啊！他都不鳥合約了怎麼可能冷凍！」並透露孫生合約到7月，之後怎麼處理還得看狀況。

▲孫生到利菁家吃年夜飯，感動到快哭。（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

▲利菁鼓勵孫生。（圖／翻攝自臉書／利菁 Regine）

嘴上吐槽孫生，利菁還是非常關心對方，吃完年夜飯、結束直播之後，還特地在臉書發文：「希望你過了一個開心不拘束的除夕，未來有信心建立自己家庭。你原家庭因素，讓你害怕失去愛，但卻少了選擇正確的勇氣跟智慧，希望今晚給了你正面力量，努力走出演藝康莊大道，我們都是你的家人。」並喊話「快回麻辣天后傳」。

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