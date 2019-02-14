周杰倫紐約會合昆凌　「臉少了1個特徵」網驚喊：差好多！

記者潘慧中／綜合報導

周杰倫日前剛結束位於拉斯維加斯的《地表最強2》的演唱會，馬上前往紐約和參加時裝周的昆凌會合，合照曝光後，眼尖網友發現他臉上的一個特徵似乎悄悄消失了，瞬間登上微博熱搜，引來不少粉絲讚嘆真的變年輕了不少：「根本是高中生情侶！」

▲周杰倫鬍子留了好幾個月。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



照片中，可以看到周杰倫身穿黑色帽T，一手搭著老婆的肩膀，無名指戒指超吸睛。昆凌則是戴上仿米奇造型的黑色毛帽，身穿黑領毛衣遮住半張臉，兩人一身黑的情侶裝打扮，在情人節前夕曬恩愛格外甜蜜。

▲▼周杰倫合照昆凌時，似乎已經悄悄刮掉鬍子。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）



特別引起討論的是，周杰倫似乎悄悄刮掉留了數個月的鬍子，他看到合照後搞笑留言：「誰的臉這麼嫩？」昆凌則是巧妙回應他：「me。」好友修杰楷看了笑回：「感覺超冷！」她也笑說：「非常冷！非常滑！」

▲周杰倫相當寵愛昆凌。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



周杰倫和昆凌愛的足跡遍布全世界，夫妻倆走到哪幾乎都黏在一起，結婚4年多的小倆口，感情沒有被生活中的瑣事沖淡，反而頻頻在Instagram上放閃，在演藝圈貴為天王的他，可以因為老婆一句：「我的王子在哪？」立刻撒嬌留言：「你的王子正冷得要死幫妳拍照。」好感情彷彿天天都是情人節般令人羨慕。