ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周杰倫紐約會合昆凌　「臉少了1個特徵」網驚喊：差好多！

記者潘慧中／綜合報導

周杰倫日前剛結束位於拉斯維加斯的《地表最強2》的演唱會，馬上前往紐約和參加時裝周的昆凌會合，合照曝光後，眼尖網友發現他臉上的一個特徵似乎悄悄消失了，瞬間登上微博熱搜，引來不少粉絲讚嘆真的變年輕了不少：「根本是高中生情侶！」

▲▼周杰倫「臉少了1個特徵」（圖／翻攝自Instagram／jaychou、hannah_quinlivan）

▲周杰倫鬍子留了好幾個月。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

照片中，可以看到周杰倫身穿黑色帽T，一手搭著老婆的肩膀，無名指戒指超吸睛。昆凌則是戴上仿米奇造型的黑色毛帽，身穿黑領毛衣遮住半張臉，兩人一身黑的情侶裝打扮，在情人節前夕曬恩愛格外甜蜜。

▲▼周杰倫「臉少了1個特徵」（圖／翻攝自Instagram／jaychou、hannah_quinlivan）

▲▼周杰倫合照昆凌時，似乎已經悄悄刮掉鬍子。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲▼周杰倫「臉少了1個特徵」（圖／翻攝自Instagram／jaychou、hannah_quinlivan）

特別引起討論的是，周杰倫似乎悄悄刮掉留了數個月的鬍子，他看到合照後搞笑留言：「誰的臉這麼嫩？」昆凌則是巧妙回應他：「me。」好友修杰楷看了笑回：「感覺超冷！」她也笑說：「非常冷！非常滑！」

▲▼周杰倫「臉少了1個特徵」（圖／翻攝自Instagram／jaychou、hannah_quinlivan）

▲周杰倫相當寵愛昆凌。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫和昆凌愛的足跡遍布全世界，夫妻倆走到哪幾乎都黏在一起，結婚4年多的小倆口，感情沒有被生活中的瑣事沖淡，反而頻頻在Instagram上放閃，在演藝圈貴為天王的他，可以因為老婆一句：「我的王子在哪？」立刻撒嬌留言：「你的王子正冷得要死幫妳拍照。」好感情彷彿天天都是情人節般令人羨慕。

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

推薦閱讀

隋棠難得曝光帥爸！　一家五官神複製「根本3胞胎」

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

孫安佐「報名崇右科大」出現變數！　孫鵬「救子下一步」曝光

曾莞婷「4姊妹」難得同框！　網友驚嘆：一家神基因

胡睿兒正式遭起訴！　夜店撿屍「一罪變兩罪」

老伯擋住72歲媽：不准坐博愛座！　張艾亞：看起來健康不代表真的健康

林心如開工前玩嗨！　霍建華站旁邊「護妻小動作」暖炸

直播被問「單親影響小孩成長嗎」　柯以柔自責：我們都希望有完整的家

豆花妹悄動手術「看不見令人惶恐」！　眼皮被劃開痛喊：好折磨

阿翔送兒子上學…一到校門「秒崩潰」　老婆：怕他把我休了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

賴琳恩情人節半裸床照閃爆❤　嬌嗔：不想起床…陳乃榮「閨房情趣」甜炸

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大回擊酸民：取關我啊Bitch

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「情人節早上變陳太太」

哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了

許維恩情人節公開婚紗照！　「希望你成熟穩重」

獨家／家家前男友出面打臉！曝甜蜜照「揭分手真相」：令人不齒

鄧紫棋穿熱褲…往下一看「鉛筆腿現形」　網嚇傻：瘦好多

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周杰倫, 昆凌, 小周周, Hathaway, Romeo

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛
  2. 楊祐寧「配偶欄」有名字了！　維基百科驚見「3子女」資料
  3. 理科先生「情人節禮物送這個」　理科太太臉僵：根本你自己要的
  4. 泫雅抖臀趴地合體「舊團員」！粉絲敲碗：組雙人女團吧
  5. 周杰倫紐約會合昆凌　「臉少了1個特徵」網驚喊：差好多！
  6. 贈獎／兒子變成毛骨悚然的陌生人　《嬰魂不散》恐懼如影隨形
  7. 偶像CP又一對！iKON傳戀「爆紅女團成員」　粉絲眼皮下藏愛四個月
  8. 恭喜！Howhow鄧福如簽字了　喜曝結婚證書「藏可愛亮點」
  9. 歌迷許願「IU到學校看我」　她真的來畢業典禮！全場嚇傻
  10. 門口有人想開鎖...結果是前女友！張雁名遇恐怖情人嚇報警

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366