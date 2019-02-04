大安區熱炒店「驚見韓偶像女神」吃飯！　豪灌台啤…網興奮：歡迎來台灣

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女星雪莉自離開f(x)後，作風越來越鮮明，不時因為穿著裸露或者說話方式太直接，而登上話題。3日她在IG上PO出旅遊照，被眼尖網友發現桌上擺著台灣啤酒，還附上一張繁體中文翻成韓文的菜單，意外洩漏她人正在台灣旅遊，引起粉絲熱烈反應。

雪莉3日在IG上傳照片，只見她穿著黑底粉紅圖騰的洋裝坐在矮桌子前，有眼尖網友發現她手中拿著在台灣隨處可見的免洗筷包裝，桌上擺著一瓶台灣啤酒，馬上被認出是在大安區的某處海鮮碳烤餐廳，讓不少台灣粉絲興奮驚呼：「歡迎來台灣玩～」

▲雪莉準備中韓文菜單。（圖／翻攝自雪莉IG）



除了來台灣吃平民小吃外，雪莉更沒放過麻辣鍋，拍了一段麻辣鴛鴦鍋正在沸騰的影片，最後還附上一張火鍋料的中翻韓菜單，上面寫著各種肉類的中韓翻譯，另外還有貢丸、魚餃、海鮮等等的翻譯，看來是為了來台灣大嗑美食做足準備。

▲雪莉桌上擺著台啤，意外曝光人在台灣旅遊。（圖／翻攝自雪莉IG）



事實上，雪莉已經不是第一次來台，2017年曾和前男友崔子秘密來台旅遊，當時她開心地逛起傳統市場，還買了一袋水果。在另一則短片中，她穿著藍紫色的雪紡紗洋裝走在巷弄中，並擺好POSE要拍照，不過她也因為疑似沒有穿胸罩，導致胸前激凸相當明顯，讓許多網友看不下去留言「太誇張了」、「無法理解現在的雪莉」；但也有粉絲大讚她換了新髮型後就像洋娃娃、顏值爆表。