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男友拒絕辣妹誘惑！她得意甜笑　下秒發現「正宮不是我」意外逆轉崩潰大哭

記者田暐瑋／綜合報導

戀愛中的女子總是特別敏感，國外一名女子感覺到男友最近變得冷漠，便找上專門設局測試，並表示自己有女友了，女子看到男友如此忠誠，笑得合不攏嘴，沒想到情侶是否出軌的YouTuber幫忙檢驗，YouTuber派出辣模搭訕，男方卻無動於衷下一秒結局神反轉，讓女子徹底崩潰發現更殘忍的事實。

一名金髮正妹請YouTuber「To Catch a Cheater」來測驗自己的男友忠不忠心，派出身材火辣的辣模引誘，兩人一開始聊得熱絡，還有些肢體碰觸，甚至還一起跳了騷莎舞，當辣模提出邀約邀請男方和自己其他女性朋友聚會時，男方則是以「等等要跟女友見面」為由拒絕。

▲金髮妹意外發現男友劈腿。（圖／翻攝自YouTube／To Catch a Cheater）

▲金髮妹意外發現男友劈腿。（圖／翻攝自YouTube／To Catch a Cheater）

聽到男友果斷拒絕辣模邀約，金髮妹對男友的忠誠舉動笑得超開心，沒想到此時另一名穿著黑白條紋上衣的女子出現，男方立刻迎上前去，向辣模介紹黑白衣女子就是自己的女友，甚至透露兩人已經交往2年，黑白衣女子下秒更說出驚人事實：「我們即將要迎接新生命了！」

在電腦前目睹這一切的金髮妹瞬間變臉，皺著眉頭說不出話，並要求再看一次影片，聽到男友和另一個女子有了孩子，金髮妹情緒崩潰當場落淚，YouTuber則表示：「這是為什麼我們決定讓你看影片的原因。」希望金髮妹能早日認清現實。

▲金髮妹意外發現男友劈腿。（圖／翻攝自YouTube／To Catch a Cheater）

▲金髮妹意外發現男友劈腿。（圖／翻攝自YouTube／To Catch a Cheater）

最後金髮妹打給男友對質，表示自己已經知道男友劈腿，痛苦控訴：「你知道這是什麼感覺嗎！」接著她再問男友是不是劈腿2年，男友竟然笑出聲，讓她不敢置信地說：「你在笑嗎？！」男友發現自己說錯話，趕緊道歉，但金髮妹更是暴怒，謊稱自己也懷孕：「現在你有2個小孩了！」讓男方嚇得說不出話。

雖然影片最後沒透露究竟誰是正宮誰是小三，但據悉金髮妹已經和渣男分手，這段神反轉影片引起不少網友討論，有人戳破盲點，直言渣男雖然拒絕辣模邀請，但接著卻說出：「我們可以約改天！」且還和辣模交換了IG聯絡方式，說明了男方根本就圖謀不軌，只是礙於等等就要和懷孕女友見面，才會暫時婉拒。

▲金髮妹意外發現男友劈腿。（圖／翻攝自YouTube／To Catch a Cheater）

▲金髮妹意外發現男友劈腿。（圖／翻攝自YouTube／To Catch a Cheater）

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