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鹿希派組隊統神兄弟　挑戰大胃王「三人吃輸一個妹子」

記者許逸群／台北報導

統神、國棟日前與鐵牛、華森以及路路分組PK「食量」，並邀請來吳宗憲的兒子鹿希派組隊。首次參加大胃王比賽的鹿希派，原以為跟統神兄弟聯手應不會吃輸對方，卻不知個頭嬌小的路路是個不折不扣的大胃王，光是看路路點餐就讓他看傻，還搞笑說：「老闆娘的表情越來越不對勁了。」

▲▼鹿希派與大胃王路路比食量。（圖／翻攝YouTube）

▲鹿希派與統神兄弟組隊挑戰大胃王。（圖／翻攝YouTube）

鹿希派首次參加大胃王比賽，但就結果來看，他食量也只是跟一般人差不多，他笑說：「應該是最後一次（參加），很多人都叫我減肥。」不過大夥也誇讚他本人比電視上瘦非常多。不過他原先以為隊友夠罩，干貝、雞腿串與明蝦都各點兩份，沒想到路路卻是點3樣全都「20串」。

▲▼鹿希派與大胃王路路比食量。（圖／翻攝YouTube）

▲▼路路點餐讓鹿希派嚇到。（圖／翻攝YouTube）

▲▼鹿希派與大胃王路路比食量。（圖／翻攝YouTube）

鹿希派在比賽中途表示：「已經差不多了，就是來聊聊天，吃了7隻我已經不行了，已經摸到喉嚨了。」就連身旁的隊友統神與國棟也逐漸減緩速度。不過路路卻越吃越有勁，讓鹿希派笑說：「打職業的，她一直在吃！」鐵牛也說：「路路進入吃的領域會很可怕！」

▲▼鹿希派與大胃王路路比食量。（圖／翻攝YouTube）

▲鹿希派最終只吃12串。（圖／翻攝YouTube）

最終串燒木籤結算，鹿希派一共吃了12串，加上統神兄弟一共47串，不過點太多沒吃完遭倒扣，成績為35。路路則是一人就吃了36串，且這成績未包含她額外加點的海鮮拼盤、羊排、炙燒鮭魚卷與海膽飯等，更別說贊助兩名隊友不少木籤，讓統神隊甘拜下風。

▲▼鹿希派與大胃王路路比食量。（圖／翻攝YouTube）

▲路路不僅吃的串數高，還點了許多盤裝的食物。（圖／翻攝YouTube）

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鹿希派, 統神, 國棟, 鐵牛, 路路, 華森, 大胃王

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