曾國城犯「麻將禁忌」　打1圈輸3萬：把把都跟我有關

記者許逸群／台北報導

農曆年將至，許多人都會摸個幾把麻將，不少藝人的年假也是如此。曾國城今（12日）主持衛視中文台《一袋女王》受訪透露，過年都會與親友們打打麻將，擁有20年牌齡的他透露，曾因沒將「麻將禁忌」掛在心上，沒想到觸犯後真的超衰，光是打1圈就輸了3萬元。

▲曾國城分享打麻將經驗。（圖／衛視中文台提供）

曾國城某次打完籃球與朋友約打麻將，因還有些時間便洗了個澡，沒想到當天打1圈就輸3萬元，而且只玩「300、100」。他苦笑說，「把把都跟我有關，不是別人自摸就是我放砲，我胡都是贏幾百元。」他事後才想起，原來牌桌上有個禁忌是「打牌前不能洗頭」，他自嘲說：「我椅子反過來坐、內褲反過來穿都沒用了。」

不過擁有20年牌齡的曾國城也不是省油的燈，曾跟朋友打一晚麻將就贏了3萬，且對方還要求隔日再上訴。他笑說，本來想說還一些回去，讓大家心裡好過一點，沒想到第二天又贏了3萬。但玩牌有輸有贏，他也曾輸過5、6萬，還透露過年會跟蕭敬騰一起「摸兩把」。

▲曾國城與搭檔巴鈺。（圖／衛視中文台提供）

另外，曾國城透露，今年發給工作同仁的紅包可能會破百萬，也計劃今年麵食副業將擴大佈局。搭檔巴鈺則透露，過歷年將多留點時間陪伴家人，還搞笑說看能不能再生一個！